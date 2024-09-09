土城希望之河漂惡臭 新北水利局明進場施工改善

新北土城公館溝希望之河部分渠段近期散發惡臭，引發居民不滿，新北水利局表示，主要因為水流較慢，明日將進場施作改善工程，預定11月完工，另外也將處理周邊住戶汙水接管，將可整體改善水質，減少相關異味。

水利局說明，該河段因水流較緩，渠底常有異味飄散的情形，為改善臭味問題，市府自籌322萬經費做渠底改善工程，將沿線攔水堰打除配合河道整理，以修整河道坡度，加快流速並改善流況，明就將進場施作，預定11月完工，完工後渠底流速加快，屆時將可大幅降低臭味問題。

水利局提到，近年已於公館溝上游土城醫院旁及重劃區段內完成相關改善工程，現況維持良好，但因目前周邊部分用戶汙水下水道尚未完成接管，因此也正辦理該區汙水接管計畫工程，待汙水接管截流完成後，希望之河水質也將得以改善。

水利局長宋德仁說，公館溝（希望之河）一帶都有土城區公所定期排定期程清疏以維持排水功能，目前針對渠底不順部分，辦理渠底改善工程，以加速水流減少臭味，另公館溝若發現有違反環保法令情形，將移請主管機關依法裁處。

水利局表示，公館溝沿線集水區約為3萬2264戶，截至8月已接管1萬9439戶，完成率60.2%。未接管尚有1萬2825戶，持續由板橋三期三標及土城暫緩區辦理接管，預計2026年竣工，完工後接管可達2萬9038戶，完成率90%，以削減汙染源，改善公館溝水質。