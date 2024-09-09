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福和橋預力梁更換工程 橋下環河東路12日起單向封閉

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北永和福和橋多次遭車輛撞擊，為保障橋梁安全，市府將辦理預力樑更換及護欄等附屬設施復舊相關工程。圖／新北工務局提供
新北永和福和橋多次遭車輛撞擊，為保障橋梁安全，市府將辦理預力樑更換及護欄等附屬設施復舊相關工程。圖／新北工務局提供

橫跨新北永和及台北公館地區的福和橋是雙北要道，近年來多次遭到超高車輛撞擊，再加上地震影響，新北養工處規畫預力梁更換工程，12日起至今年底每天上午9時至下午4時將封閉橋下方永和區環河東路三段單向車道，採調撥方式維持雙向通行，用路人須注意。

工務局長馮兆麟指出，福和橋近年來多次遭到超高車輛撞擊，雖及時補強安全無虞，但在今年0403地震後發現外側預力梁受損嚴重，養工處在5月底前完成碳纖維補強，也在周邊道路增設限高門架強化橋梁保護措施。

馮兆麟表示，為讓福和橋更安全，將辦理預力梁更換工程，施工前將拆除及吊裝福和橋附屬設施，待預力梁安裝完成後接續辦理橋面版新設工程及護欄等附屬設施復舊等一連串相關工程，預計今年底前可以全數完成。

養工處說明，為保障用路人安全，自9月12日起至今年底每天上午9時至下午4時，福和橋下方永和區環河東路三段將封閉單向車道，採調撥方式維持雙向通行，施工期間請用路人依照現場交維人員引導減速慢行。

養工處長鄭立輝強調，福和橋上下班尖峰時間車流量較大，考量工程將會占用福和橋往台北市部分車道，為減少對交通衝擊，福和橋上仍維持相同車道數，並依照交通局建議微幅調整車道標線，請用路人依照交維人員及標線指示通行，亦可改由永福橋及中正橋等替代動線通行。

新北永和福和橋多次遭車輛撞擊，為保障橋梁安全，市府將辦理預力樑更換及護欄等附屬設施復舊相關工程。圖／新北工務局提供
新北永和福和橋多次遭車輛撞擊，為保障橋梁安全，市府將辦理預力樑更換及護欄等附屬設施復舊相關工程。圖／新北工務局提供

北市 新北 永和 車道

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