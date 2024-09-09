確保「不髒不濕不臭」…北市府改造老舊公廁 加裝防滑設施、安裝LED燈

北市環保局表示，全面改造轄管的老舊公廁，包含加裝防滑設施與扶手、安裝省電LED燈等，並綠化及加強清潔，美化公廁的整體外觀，讓轄管公廁擺脫老舊的刻板印象。

台北市環保局指出，轄管的公廁大多是民國65至67年間接管的北市眷村公廁及私有無主公廁建物，使用時間都超過數十年，設施和外觀都較老舊。

環保局說，為提升這些公廁的使用品質，除確保公廁「不髒、不濕、不臭」的基本要求外，今年並特別進行重點改造，以符合社會發展的需要與期待。

環保局指出，因應高齡化社會，如廁的安全性愈來愈受重視，今年針對部分老舊的轄管公廁進行全面改造計畫，提升公廁多項硬體設備，包括全面安裝省電LED燈具、加裝防滑設施與扶手、美化公廁外觀等。

環保局表示，轄管的71座公廁全面安裝省電LED燈具，並增加燈具數量或調整位置，以提升公廁內部明亮度；另外，確保高齡者及行動不便者的如廁安全，也精進防摔措施，71座公廁全面加裝防滑地墊，內湖12號公廁更直接將地板更換為防滑地磚；出入口有階梯的公廁也增設扶手。

另外，透過提升綠化及加強清潔等措施，美化公廁的整體外觀，讓轄管公廁擺脫老舊的刻板印象；例如大安花市3號公廁的綠化植生牆，以及信義公園6號公廁外部地板全面更新並加強清洗等。

環保局表示，將在114年度增列預算，持續精進公廁的軟硬體設施，優化公廁的管理維護，確保為市民提供更高標準的如廁環環和品質。