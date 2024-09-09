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永和福和橋將辦理預力梁更換 環河東路9月12日起調撥通行

中央社／ 新北9日電
新北市政府工務局指出，福和橋近年來多次遭到超高車輛撞擊，為保障用路人安全，將進行外側預力梁更換工程，預計今年底前可以完工。圖／工務局提供（中央社）
新北市政府工務局指出，福和橋近年來多次遭到超高車輛撞擊，為保障用路人安全，將進行外側預力梁更換工程，預計今年底前可以完工。圖／工務局提供（中央社）

新北市政府表示，福和橋外側預力梁將進行更換工程，為保障用路人安全，自9月12日起至年底，每天上午9時至下午4時，橋下環河東路將封閉單向車道，採調撥方式雙向通行。

新北市工務局今天發布新聞稿，局長馮兆麟表示，福和橋近年來多次遭到超高車輛撞擊，雖及時補強安全無虞，但在今年0403地震後，發現外側預力梁受損嚴重。

他表示，養工處雖以碳纖維補強，也在周邊道路增設限高門架強化橋梁保護措施，但為了讓福和橋更安全，決定辦理預力梁更換工程。

他表示，施工前將拆除及吊裝福和橋附屬設施，待預力梁安裝完成後接續辦理橋面版新設工程及護欄等附屬設施復舊等相關工程，預計今年底前可以完工。

養工處表示，為保障用路人安全，自9月12日起至今年底，福和橋下方環河東路3段的路段，每天上午9時至下午4時將封閉單向車道，採調撥方式維持雙向通行，請用路人依照交維人員引導減速慢行。

新北 橋梁 車道

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