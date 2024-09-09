快訊

新北後備旅打靶傳意外 槍枝不明原因擊發…營長中彈送醫

PLG球星周儀翔酒駕直言「我拒酒測」 車上呂政儒無法連坐罰

獨／彭振聲妻女悄現身北所外 委由律師送5、6個大藥包

新北1999熱線建置資料庫 規畫融入AI技術快速找解方

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北1999熱線每月有8至10萬通來電，目前上午有28人、下午34人、晚間9人、夜間4人，市府盼能迅速為市民解答問題。記者李成蔭／攝影
新北1999熱線每月有8至10萬通來電，目前上午有28人、下午34人、晚間9人、夜間4人，市府盼能迅速為市民解答問題。記者李成蔭／攝影

AI人工智慧成為近期熱門話題，新北市府1999熱線今年就導入AI技術，將民眾詢問內容轉化文字，連同音檔建置資料庫，方便未來檢視，提升服務品質。新北研考會表示，目前規畫未來透過AI整理問題，讓1999話務人員能快速從資料庫中找解方，提升應答效率；民代也建議，要透過AI精準找到負責單位才是重點。

台北市長蔣萬安於紐約時間8日上午受邀參加美東華人學術聯誼會座談會，以「AI驅動、智慧台北」為題演講，並宣布全國第一份AI技術導入與應用地方法規的「北市府人工智慧作業指引」正式生效。其中規畫1999導入AI應用，幫助話務人員速記、也能透過更完整的資料庫，滿足民眾需求。

研考會副主委紀淑娟表示，新北從去年就已經導入相關AI技術，試著將語音轉成文字。新北資訊中心主任陳富添說明，今年開始就已經就已經在做內部測試，透過語音轉化文字，讓話務人員更方便快速接收到相關資訊，也將記錄文字與音檔建置資料庫，方便尋找資料，或者提升服務人員品質，今年8月以前已經接收到60萬通1999電話，平均每月大約8至10萬通來電。

研考會為民服務組長黃靜儀指出，近期也正在規畫透過AI整理問題，並對應到資料庫中快速找到問題解方，方便話務人員可以盡快應答；比如過往資訊散布在官網、知識庫等，未來可透過AI技術找到合適的回應，縮短話務人員找答案的時間，提升服務效率，不過這都還在嘗試及訓練，盼完善後正式推出。新北1999熱線目前上午有28人、下午34人、晚間9人、夜間4人，以充足人力服務有需求的市民。

新北市議員廖宜琨表示，常接到不少民眾反映1999的問題，詢問內容被各局處丟來丟去，無法順利找到最終處理端，因此未來如何透過AI找到精準負責單位或者解決跨局處問題將是重點。新北市議員呂家愷認為，應設法以AI快速蒐集問題，並找到相關單位資料庫，不過也要設法解決1999遭民用濫用為惡意檢舉報復的管道，才能讓本來市府的美意發揮最有效的功能。

AI 新北 語音

延伸閱讀

新北8年培育金工師 國際珠寶金工賽總獎金上看20萬

新北毒鴛鴦租房開毒趴 海山警攻堅逮人扣毒畫面曝光

新北將設大型重機專用車格 7路段9月中旬試辦！

全支付優惠再擴大 三商巧福、拿坡里狂省10% 開學季新北繳學費享3.5%回饋

相關新聞

新北1999熱線建置資料庫 規畫融入AI技術快速找解方

AI人工智慧成為近期熱門話題，新北市府1999熱線今年就導入AI技術，將民眾詢問內容轉化文字，連同音檔建置資料庫，方便未...

因應中秋節 貢寮日照據點長者開心做月餅

在中秋節前夕，今(9)日新北市貢寮區守望相助協會揪社區百歲人瑞一起來做月餅，區長柯建輝也應邀一起體驗做月餅的樂趣，從揉麵糰，餡料到成形後進烤箱，長者一步步在老師指導下完成了芋頭酥和紅豆酥，很有成就感。

黃金山城藝術饗宴 瓶燈節、小旅行精彩可期

瑞芳有諸多山海美景，更有遠近馳名的金煤礦資源，瑞芳區公所每年推出黃金山城藝術饗宴系列活動，結合瑞芳老街文化觀光推展協會舉辦瓶燈節，還有黃金山城小旅行，接著九月底的主場表演，透過結合瑞芳地區各個學校的精彩表演以及豐富多彩的文創市集，展現瑞芳的文化魅力和青春活力。

連續17年中秋送愛心 淡水關懷弱勢協會發賑濟金

連續17年舉辦「中秋關懷、愛在淡水」由市議會無黨聯盟總召蔡錦賢擔任理事長的社團法人新北市淡水區關懷弱勢協會，結合地方善心人士、企業、團體等，這個月8日，在淡水區老街廣場舉辦發物資活動，幫助淡水、三芝、八里、石門的弱勢家戶，現場發放賑濟金2500元以及各項民生物資，共有744戶受惠，這也是協會及團隊連續17年在中秋節發放物資給弱勢民眾。

季節限定體驗 石門友善耕作地瓜做蕃薯粿

北海岸進入地瓜季，在石門的出磺口農場，知名的友善耕作黃金地瓜也在盛產中，現在到農場除了挖地瓜體驗，剛剛出土的台農57號黃金地瓜，不只是能夠直接烤來吃，磨成泥後不添加任何調味料，直接放上鐵板煎成古早味傳統點心『蕃薯粿』就是人間美味，而這項天然原味的限定版的美食還只有這個季節才品嚐得到。

台北華茂扶輪社送愛石門區 關懷長青護理之家

中秋佳節將至，為了帶給偏鄉機構的長輩溫暖的佳節氛圍，台北市華茂扶輪社趁著秋節前的週末假日，社友相約前往位在新北市石門山區的私立雙園長青護理之家，除了帶上滿滿的物資，今年台北市華茂扶輪社更希望能夠以親身服務的方式，將關懷親自送給偏鄉長輩。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。