永和瓦磘溝突冒大量泥水 環保局循線查獲工地排汙將罰

新北市永和區仁愛路莊仁橋旁瓦磘溝8日晚間突冒出大量泥水，環保局接獲民眾通報後派員沿水路查找，查獲某處營建工地正排放著泥水，當場要求業者停止排放並開單告發。

環保局今天發布新聞稿表示，8日晚間8時許接獲民眾通報瓦磘溝出現乳白色的泥水，立即派員前往溯源稽查，在瓦磘溝莊仁橋旁有泥水排放，於是根據水路圖資往上游查找。

環保局表示，在距離莊仁橋約200公尺處發現有營建工地的逕流廢水放流口正流出大量泥水，因當時場內並無施作人員且無施工情形，稽查員緊急以電話聯絡工地主任到場說明。

初步了解是日前下大雨，工地內的沉砂池瞬間流入大量雨水及泥沙，導致泥沙來不及沉澱就溢流排出。

環保局表示，稽查員審視工地逕流廢水削減計畫書發現，沉砂池需每月清理，但業者於7月底開工迄今，並無清理沉砂池相關紀錄，因此，已依違反水污染防治法告發，最重可處新台幣600萬元罰鍰，現場也責令業者立即停止排放。