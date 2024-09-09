因應中秋節 貢寮日照據點長者開心做月餅
在中秋節前夕，今(9)日新北市貢寮區守望相助協會揪社區百歲人瑞一起來做月餅，區長柯建輝也應邀一起體驗做月餅的樂趣，從揉麵糰，餡料到成形後進烤箱，長者一步步在老師指導下完成了芋頭酥和紅豆酥，很有成就感。
因應中秋節的到來，今日貢寮守望相助協會特別在固定的健康課程前，來到社區關懷據點，讓長輩動手捏麵團，藉此訓練長輩們手眼協調，而在活化手眼肌力的同時，又能吃到自己手作的月餅。
貢寮區守望相助協會理事長吳勝福表示，因應中秋節的到來，今天關懷據點也邀請老師來教長者做月餅，許多長者都是第一次做覺得很有趣也很實用，未來據點也會陸續開辦許多手做課程，讓長者來據點不僅做運動，也可以學習一技之長。
貢寮區區長柯建輝說，今日社區關懷據點的長者一起體驗做月餅，這也是他第一次嘗試手做月餅，新鮮有趣，雖然長者年紀較大，但是手腳還是相當俐落，也因為每天都到日照中心上許多健康促進課程，讓長者身心都越來越愉悅健康。
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