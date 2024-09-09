黃金山城藝術饗宴 瓶燈節、小旅行精彩可期

瑞芳有諸多山海美景，更有遠近馳名的金煤礦資源，瑞芳區公所每年推出黃金山城藝術饗宴系列活動，結合瑞芳老街文化觀光推展協會舉辦瓶燈節，還有黃金山城小旅行，接著九月底的主場表演，透過結合瑞芳地區各個學校的精彩表演以及豐富多彩的文創市集，展現瑞芳的文化魅力和青春活力。

瑞芳區公所在九月份推出黃金山城藝術饗宴系列活動，九月十二日有小旅行打頭陣，由在地導覽志工帶領走訪金瓜石水湳洞等秘境，接著九月十四日結合瑞芳老街及龍安里、龍潭里、龍山里、龍鎮里等四里，舉辦第二屆瓶燈節活動，傳承地方礦業文化也讓廢棄的玻璃瓶再生，利用成超出價值的藝術精品，活動精采可期。

瑞芳區區長楊勝閔表示，最後在九月二十八日於瑞芳區民廣場舉行黃金山城藝術饗宴主場活動，邀請瑞芳區表演團體心鼓坊，還有各級學校的特色社團演出，現場還有多元市集，展現瑞芳的文化魅力與青春活力。