連續17年中秋送愛心 淡水關懷弱勢協會發賑濟金

北海岸進入地瓜季，在石門的出磺口農場，知名的友善耕作黃金地瓜也在盛產中，現在到農場除了挖地瓜體驗，剛剛出土的台農57號黃金地瓜，不只是能夠直接烤來吃，磨成泥後不添加任何調味料，直接放上鐵板煎成古早味傳統點心『蕃薯粿』就是人間美味，而這項天然原味的限定版的美食還只有這個季節才品嚐得到。

2024-09-09 17:43