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連續17年中秋送愛心 淡水關懷弱勢協會發賑濟金

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
連續17年舉辦「中秋關懷、愛在淡水」的社團法人新北市淡水區關懷弱勢協會，發放賑濟金2500元以及各項民生物資，共有744戶受惠。圖／紅樹林有線電視提供
連續17年舉辦「中秋關懷、愛在淡水」的社團法人新北市淡水區關懷弱勢協會，發放賑濟金2500元以及各項民生物資，共有744戶受惠。圖／紅樹林有線電視提供

連續17年舉辦「中秋關懷、愛在淡水」由市議會無黨聯盟總召蔡錦賢擔任理事長的社團法人新北市淡水區關懷弱勢協會，結合地方善心人士、企業、團體等，這個月8日，在淡水區老街廣場舉辦發物資活動，幫助淡水、三芝、八里、石門的弱勢家戶，現場發放賑濟金2500元以及各項民生物資，共有744戶受惠，這也是協會及團隊連續17年在中秋節發放物資給弱勢民眾。

淡水關懷弱勢協會理事長蔡錦賢表示，關懷對象包含淡水區的獨居長者、身心障礙者、單親家庭以及低收入戶等弱勢家庭，關懷金由原本的1,500元，加碼到2,500元，以及愛心米、月餅、柚子及愛心物資箱等物資，同時此次活動還特別募集500個背包提供弱勢民眾自行索取，另外也舉辦義診、義剪活動，幫助弱勢家庭歡慶佳節，共嘉惠744戶弱勢家庭，共計1,000餘人。

現場還有淡水馬偕醫院進行義診活動，照顧弱勢家戶的健康狀況，一旁也有美髮業者提供的義剪活動，新市副市長朱惕之也表示，淡水區關懷弱勢協會每年舉辦三節關懷活動，服務從不停歇，集合的資源與善款每年多達1千萬元，獲得新北市政府頒發公益團體最高榮譽－「最佳領航奉獻獎」的殊榮，是私公合作的典範，並期待有更多在地公益社團站出來，共襄盛舉，讓更多弱勢族群獲得照顧及關懷。

中秋節 公益 弱勢家庭 愛心 月餅 淡水

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