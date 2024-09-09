季節限定體驗 石門友善耕作地瓜做蕃薯粿

北海岸進入地瓜季，在石門的出磺口農場，知名的友善耕作黃金地瓜也在盛產中，現在到農場除了挖地瓜體驗，剛剛出土的台農57號黃金地瓜，不只是能夠直接烤來吃，磨成泥後不添加任何調味料，直接放上鐵板煎成古早味傳統點心『蕃薯粿』就是人間美味，而這項天然原味的限定版的美食還只有這個季節才品嚐得到。

出磺口農場陳國志說，農場的草生地瓜，出土後削去外皮，農場主人說，想要煎出來色澤金黃、口感美味的『蕃薯粿』，那麼蟲咬過的地方就要不能吝嗇的削除，去了皮的地瓜還要先在水裡泡澡，這樣磨出來的地瓜泥才會金黃剔透，香甜好吃。

鐵板燒熱澆上油，一糰糰地瓜泥放上滋滋作響，煎到邊緣變色翻面煎到熟，表皮脆脆的『蕃薯粿』就完成。出磺口農場也將這個百吃不厭的古早味『蕃薯粿』DIY變成體驗活動的一環，讓這個限定版的季節美味，讓來報名體驗的大小朋友也可以品嚐到，感受土壤孕育出黃金地瓜最原始也最難忘的好味道。