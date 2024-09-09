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台北華茂扶輪社送愛石門區 關懷長青護理之家

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
台北市華茂扶輪社趁著秋節前的週末假日，社友相約前往位在新北市石門山區的私立雙園長青護理之家，送上滿滿的物資。圖／紅樹林有線電視提供
台北市華茂扶輪社趁著秋節前的週末假日，社友相約前往位在新北市石門山區的私立雙園長青護理之家，送上滿滿的物資。圖／紅樹林有線電視提供

中秋佳節將至，為了帶給偏鄉機構的長輩溫暖的佳節氛圍，台北市華茂扶輪社趁著秋節前的週末假日，社友相約前往位在新北市石門山區的私立雙園長青護理之家，除了帶上滿滿的物資，今年台北市華茂扶輪社更希望能夠以親身服務的方式，將關懷親自送給偏鄉長輩。

台北市華茂扶輪社社長黃碧文指出，滿滿的秋節關懷禮品中有65吋電視一台、16吋壁掛式電風扇20台以及大浴巾、小毛巾，T Shirt、運動短褲、枕頭、棉被與應景的柚子等等，台北市華茂扶輪社更加還請社友親自為長輩來打理門面，進行義剪的服務。

私立雙園長青護理之家護理長李玲華說，感謝台北市華茂扶輪社遠道而來送關懷，為偏鄉機構挹注許多的資源，像是電視、電扇都是相當及時的支持，讓長輩們除了擁有溫暖的佳節祝福，更加也能夠在充滿舒適的空間中活動。

除了親身的服務與物資，台北市華茂扶輪社的社員還熱鬧的帶來一首月亮帶來我的心送給護理之家的長輩，希望長輩們都能夠感受到熱鬧與溫暖滿滿的度過這個中秋佳節。

中秋 偏鄉 柚子 石門 長輩

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