影／新北市交通安全月 侯友宜呼籲市民一同實踐「停讓文化」

為落實「停讓文化」及響應交通安全月，新北市政府上午舉辦「新北市交通安全月『停讓文化2.0』記者會及展覽活動」。市長侯友宜親自駕駛電動體驗車，在斑馬線前停等，讓幼童平安過馬路，不僅示範正確停讓行人方式，也宣導「車輛慢看停．行人安全行」觀念，他也呼籲市民重視交通安全守法觀念。

為提高民眾對交通安全的重視，新北市政府社會局、警察局及台北區監理所在活動現場設置互動攤位，安排高齡者換照解說、機車模擬器操作體驗、酒測體驗及微型電動二輪車掛牌宣導等活動，讓市民透過互動，理解交通安全規則。