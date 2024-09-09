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影／新北市交通安全月 侯友宜呼籲市民一同實踐「停讓文化」

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
民眾在員警指導下，體驗酒測。記者侯永全／攝影
民眾在員警指導下，體驗酒測。記者侯永全／攝影

為落實「停讓文化」及響應交通安全月，新北市政府上午舉辦「新北市交通安全月『停讓文化2.0』記者會及展覽活動」。市長侯友宜親自駕駛電動體驗車，在斑馬線前停等，讓幼童平安過馬路，不僅示範正確停讓行人方式，也宣導「車輛慢看停．行人安全行」觀念，他也呼籲市民重視交通安全守法觀念。

為提高民眾對交通安全的重視，新北市政府社會局、警察局及台北區監理所在活動現場設置互動攤位，安排高齡者換照解說、機車模擬器操作體驗、酒測體驗及微型電動二輪車掛牌宣導等活動，讓市民透過互動，理解交通安全規則。

侯友宜強調，駕駛人開車時，遇到行人過斑馬線一定要慢、看、停，而行人穿越斑馬線記得要停、看、聽。他說，市府全體總動員透過跨局處合作，從工程、宣導、教育、監理、執法等各面向積極推動人本交通，提升交通安全質量。因此，新北市行人事故及酒駕的發生率皆低於全國，侯友宜呼籲所有市民一同實踐「停讓文化」，共同打造新北市成為友善交通環境。

新北市長侯友宜（右）親自駕駛電動體驗車，在斑馬線前停等，讓幼童平安過馬路。記者侯永全／攝影
新北市長侯友宜（右）親自駕駛電動體驗車，在斑馬線前停等，讓幼童平安過馬路。記者侯永全／攝影
銀髮族戴上安全帽，體驗機車安全模擬器。記者侯永全／攝影
銀髮族戴上安全帽，體驗機車安全模擬器。記者侯永全／攝影

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