侯友宜開電動車宣導交通安全 示範停讓行人

為響應交通安全月，新北市長侯友宜今率新北市道安會報相關局處出席記者會，宣導車輛慢看停．行人安全行，侯還現場駕駛電動體驗車，示範正確停讓行人方式。侯友宜說，新北行人事故率、酒駕發生率比全國發生平均值還低，未來會繼續努力，把安全做到位以人為本。

侯今出席新北市交通安全月停讓文化2.0記者會，並說新北行人事故率、酒駕發生率比全國發生平均值還低，永遠要繼續努力，希望每天都能夠在交通安全上盡最大心力，把安全做到位才是以人為本 。此外，侯友宜也與圍棋女神黑嘉嘉首度合作，拍攝交通安全宣導影片。

侯說，希望透過黑嘉嘉的好形象，鼓勵大家記得要好好維護交通安全秩序，並也現場駕駛電動體驗車，示範正確停讓行人方式。此外，社會局、警察局及台北區監理所於現場設置互動攤位，安排高齡者換照解說、機車模擬器操作體驗、酒駕模擬眼鏡體驗及微型電動二輪車掛牌宣導等活動，讓市民透過互動，理解交通安全規則。

交通局長鍾鳴時說，除了行人安全，機車騎士、青少年和高齡者也是重點宣導對象。9月開學季，市府將加強學校駕駛教育，宣導遵守交通規則，並呼籲宮廟、農會、銀髮機構等單位申請「路老師」宣導交通安全，提醒長輩騎乘機車時要慢看停，走路時應走行人穿越道，避免穿越馬路，以確保自身安全。