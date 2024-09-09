侯友宜開電動車宣導交通安全 示範停讓行人
為響應交通安全月，新北市長侯友宜今率新北市道安會報相關局處出席記者會，宣導車輛慢看停．行人安全行，侯還現場駕駛電動體驗車，示範正確停讓行人方式。侯友宜說，新北行人事故率、酒駕發生率比全國發生平均值還低，未來會繼續努力，把安全做到位以人為本。
侯今出席新北市交通安全月停讓文化2.0記者會，並說新北行人事故率、酒駕發生率比全國發生平均值還低，永遠要繼續努力，希望每天都能夠在交通安全上盡最大心力，把安全做到位才是以人為本 。此外，侯友宜也與圍棋女神黑嘉嘉首度合作，拍攝交通安全宣導影片。
侯說，希望透過黑嘉嘉的好形象，鼓勵大家記得要好好維護交通安全秩序，並也現場駕駛電動體驗車，示範正確停讓行人方式。此外，社會局、警察局及台北區監理所於現場設置互動攤位，安排高齡者換照解說、機車模擬器操作體驗、酒駕模擬眼鏡體驗及微型電動二輪車掛牌宣導等活動，讓市民透過互動，理解交通安全規則。
交通局長鍾鳴時說，除了行人安全，機車騎士、青少年和高齡者也是重點宣導對象。9月開學季，市府將加強學校駕駛教育，宣導遵守交通規則，並呼籲宮廟、農會、銀髮機構等單位申請「路老師」宣導交通安全，提醒長輩騎乘機車時要慢看停，走路時應走行人穿越道，避免穿越馬路，以確保自身安全。
新聞局長李利貞則說，即日起至9月13日於市府1樓大廳辦理「停讓文化2.0」展覽活動，現場設置互動體驗區和道安資訊區，包括互動體驗區模擬路口實境、設有道路地貼和「停」、「讓」立柱，以及兒童體驗車學習正確停讓行為。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言