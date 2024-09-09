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樹林長壽公園地下停車場啟用 今晚起免費停車一個月

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北樹林長壽公園地下停車場今完工啟用。圖／蘇巧慧提供
新北樹林長壽公園地下停車場今完工啟用。圖／蘇巧慧提供

新北樹林長壽公園地下停車場今完工啟用，新北市長侯友宜表示，將可提供224格汽車位、3格大型重機車格及105格機車位，上方同時共構市民活動中心及綠美化，舒緩地方需求；民代建議，預期使用率將很高，建議市府持續監測周邊車流。新北交通局表示，今晚起至10月9日試營運免費，10月10日起正式收費。

樹林區近年持續發展，包含火車站點增加、社宅建設等，不過也因此停車需求暴增，尤其是市區及火車站周邊等，交通局規畫「長壽公園地下停車場」今完工啟用，廣邀在地議員、里長和居民一塊來「呷甜甜歡慶入厝」，現場氣氛熱烈。

侯友宜表示，該停車場為樹林第一座前瞻補助的全智慧化停車場，可提供224格汽車位、3格大型重機車格及105格機車位，並與民間業者合作電動汽車充電智能平台，建置6座充電樁及電動車專用滅火毯，提供民眾安全、便利的停車充電服務。此外，公園總綠化面積更擴大到12座籃球場之大，也讓有「樹林之肺」美譽的長壽公園綿延永續。

交通局長鍾鳴時指出，長壽公園地下停車場工程總經費約4.4億元，導入全智慧停車服務系統如車牌辨識、在席偵測、智慧尋車等，配合LINE PAY、悠遊卡、e-Tag免下車自動扣繳及全場設置QR CODE掃碼繳費，提升車輛進出場效率，停車智慧又方便。

另外，停車場上方也共構長壽市民活動中心，民政局長林耀長表示，中心興建總經費約1500萬元，活動中心屋頂採薄層綠化工法綠建築，室內面積近120坪，設有廚房，可提供銀髮族社區共餐、教育研習、交誼活動等多功能使用，超過1萬6000名里民可使用。

立委蘇巧慧表示，火車站周邊一直一位難求，她持續向中央爭取補助，如今建成很感動，預計未來使用率高，建議市府於啟用後要持續監測及調整周邊交通動線及車流。

交通局表示，長壽公園地下停車場今晚6時起至10月9日止試營運期間免費停車，10月10日起正式收費營運，汽車臨停每小時30元、月票3600元、轉乘月票2880元；機車臨停每次20元、月票300元、轉乘月票240元。

新北樹林長壽公園地下停車場今完工啟用，舒緩樹林火車站周圍停車需求。圖／新北交通局提供
新北樹林長壽公園地下停車場今完工啟用，舒緩樹林火車站周圍停車需求。圖／新北交通局提供
新北樹林長壽公園地下停車場今完工啟用，眾多地方人士到場關心。圖／蘇巧慧提供
新北樹林長壽公園地下停車場今完工啟用，眾多地方人士到場關心。圖／蘇巧慧提供
新北樹林長壽公園地下停車場今完工啟用，舒緩樹林火車站周圍停車需求。圖／新北交通局提供
新北樹林長壽公園地下停車場今完工啟用，舒緩樹林火車站周圍停車需求。圖／新北交通局提供
新北樹林長壽公園地下停車場今完工啟用，上方共構市民活動中心。圖／新北交通局提供
新北樹林長壽公園地下停車場今完工啟用，上方共構市民活動中心。圖／新北交通局提供

停車場 火車站

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