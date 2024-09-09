捷運警力不足 專家籲：授保全配備非致命性武器

捷運隨機傷人案件偶有所聞，往往引發社會恐慌，民代質疑，雙北、高雄捷運皆有同時上線的警力數偏少問題，希望提升見警率。

中央警察大學外事警察學系副教授張淵菘認為，見警率分作多種形式，其中民力保全的運用也該重視，保全多在站內僅配有指揮棍維持動線，建議「授能」配備非致命性武器，萬一發生重大狀況時有效配合警方更重要。

張淵菘指出，並不是看到穿著制服的警察才能稱作見警率，包括硬體設備也是另一種形式的見警率。

硬體設備代表社會安全監控，各個捷運站皆有監視器，或是捷運站規劃的動線也都經過安全考量及特殊設計，萬一發生重大狀況時，相信捷警或捷運局都有規畫類似訓練。

目前台北市捷運警察管轄的站數高達117站，張淵菘指出，目前捷運都會區警力比較偏向集中模式，因此針對須在10分鐘到達現場的規定有一定難度，資源有限難增加警力，因此認為北市更適合「散在」部署，即多少站就多少個警察，因為在站內的警力可以瞬間應變，站與站間可以第一時間搭捷運過去，比起集中在重點人流站體，機動性更高。

除了捷運警察，張淵菘更建議要重視保全的運用，幾乎每一站都有一個保全，巔峰站體甚至會達4個保全，雖然保全平時多在現場維持動線安全，但在發生重大問題時也能發揮很好的作用，能減少公部門警力的支出。目前保全身上僅配有指揮棍，但他認為也需「授能」配備辣椒水、瓦斯噴霧等非致命性武器，預防重大事件發生，讓保全能有效配合警方更重要，值得討論。