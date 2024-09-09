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北市驗中秋食品7件不合規定 食芋堂、米哥烘焙坊皆上榜

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市衛生局針對相關產品抽驗，本次共計123件月餅及烤肉相關食材調味料，其中有7件不符規定，包含米哥烘焙坊芋頭餡驗出防腐劑，食芋堂的3件糕餅產品未標示完整成分，依法要求業者下架，並依法裁處相關業者。圖／北市衛生局提供
北市衛生局針對相關產品抽驗，本次共計123件月餅及烤肉相關食材調味料，其中有7件不符規定，包含米哥烘焙坊芋頭餡驗出防腐劑，食芋堂的3件糕餅產品未標示完整成分，依法要求業者下架，並依法裁處相關業者。圖／北市衛生局提供

中秋節將至，不少民眾會應景烤肉、吃月餅，為讓民眾吃得安心，北市衛生局針對相關產品抽驗，本次共計123件月餅及烤肉相關食材調味料，其中有7件不符規定，包含米哥烘焙坊芋頭餡驗出防腐劑，食芋堂的3件糕餅產品未標示完整成分，依法要求業者下架，並依法裁處相關業者。

衛生局表示，此物共抽驗123件應景食品，包含49件烘焙相關食品及71件烤肉用食材、3件烤肉用調味醬，其中共有7件產品經抽驗後不符規定，衛生局已令販售業者立即下架不得販售，並依法處辦。

衛生局食藥科長林冠蓁表示，米哥烘焙坊「豪紀芋頭餡」檢出防腐劑己二烯酸1.0g/kg （標準：不得檢出），另1件雙連市場來于蔬菜35號攤「四季豆」檢出殘留農藥殺蟲劑因得克0.02ppm（標準：0.01ppm以下）。食芋堂的「豆沙半蛋酥」、「芋火鳳凰酥」、「金Q芋頭酥（葷）」未正確標示成分、原產地及食品過敏原資訊；慧上癮「夏豆堅果塔（蛋奶素）」、「鳳梨酥」也未依規定標示有效日期及原產地。

此外，衛生局也抽驗30件穀豆類產品，包括21件輸入及9件國產穀豆類產品，有3件印尼產地不符衛生福利部公告「農藥殘留容許量標準」規定，包含「精選毛綠豆-紅線」檢出殘留賽速安（Thiamethoxam）、磷化氫(Phosphine)；「大毛綠(毛綠豆)」檢出殘留農藥殺蟲劑賽果培(Thiacloprid)；「綠豆」檢出殘留農藥殺蟲劑賽速安（Thiamethoxam）及芬普尼(Fipronil)及其代謝物(Fipronil-sulfone)。

衛生局說，上述品質不符規定的產品，已令販售地點業者立即下架且不得販售，除食芋堂已遭裁罰4萬8000元外，其他違規產品來均屬外縣市，已移請所轄衛生局依權責辦理。不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定者，可依食品安全衛生管理法處負責業者3萬至300萬罰鍰；不符「農藥殘留容許量標準」規定者，則可處負責業者6萬至2億元罰鍰。標示不符規定，可處責任業者3萬元至300萬罰鍰，並依同法命業者將違規產品下架銷毀。

北市衛生局針對相關產品抽驗，本次共計123件月餅及烤肉相關食材調味料，其中有7件不符規定，包含米哥烘焙坊芋頭餡驗出防腐劑，食芋堂的3件糕餅產品未標示完整成分，依法要求業者下架，並依法裁處相關業者。圖／北市衛生局提供
北市衛生局針對相關產品抽驗，本次共計123件月餅及烤肉相關食材調味料，其中有7件不符規定，包含米哥烘焙坊芋頭餡驗出防腐劑，食芋堂的3件糕餅產品未標示完整成分，依法要求業者下架，並依法裁處相關業者。圖／北市衛生局提供
北市衛生局針對相關產品抽驗，本次共計123件月餅及烤肉相關食材調味料，其中有7件不符規定，包含米哥烘焙坊芋頭餡驗出防腐劑，食芋堂的3件糕餅產品未標示完整成分，依法要求業者下架，並依法裁處相關業者。圖／北市衛生局提供
北市衛生局針對相關產品抽驗，本次共計123件月餅及烤肉相關食材調味料，其中有7件不符規定，包含米哥烘焙坊芋頭餡驗出防腐劑，食芋堂的3件糕餅產品未標示完整成分，依法要求業者下架，並依法裁處相關業者。圖／北市衛生局提供
北市衛生局針對相關產品抽驗，本次共計123件月餅及烤肉相關食材調味料，其中有7件不符規定，包含米哥烘焙坊芋頭餡驗出防腐劑，食芋堂的3件糕餅產品未標示完整成分，依法要求業者下架，並依法裁處相關業者。圖／北市衛生局提供
北市衛生局針對相關產品抽驗，本次共計123件月餅及烤肉相關食材調味料，其中有7件不符規定，包含米哥烘焙坊芋頭餡驗出防腐劑，食芋堂的3件糕餅產品未標示完整成分，依法要求業者下架，並依法裁處相關業者。圖／北市衛生局提供
北市衛生局針對相關產品抽驗，本次共計123件月餅及烤肉相關食材調味料，其中有7件不符規定，包含米哥烘焙坊芋頭餡驗出防腐劑，食芋堂的3件糕餅產品未標示完整成分，依法要求業者下架，並依法裁處相關業者。圖／北市衛生局提供
北市衛生局針對相關產品抽驗，本次共計123件月餅及烤肉相關食材調味料，其中有7件不符規定，包含米哥烘焙坊芋頭餡驗出防腐劑，食芋堂的3件糕餅產品未標示完整成分，依法要求業者下架，並依法裁處相關業者。圖／北市衛生局提供
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北市衛生局針對相關產品抽驗，本次共計123件月餅及烤肉相關食材調味料，其中有7件不符規定，包含米哥烘焙坊芋頭餡驗出防腐劑，食芋堂的3件糕餅產品未標示完整成分，依法要求業者下架，並依法裁處相關業者。圖／北市衛生局提供

抽驗 烤肉 衛生局

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