快訊

搶親新光金邁向關鍵7天中信金坐等台新金加碼再掀底牌

提姚立明任大法官是賴清德「借刀殺人」立威穩贏之計？

京華城案羈押禁見 律師團今聲明：柯文哲不抗告了！

捷運環狀線縣民大道段隔音牆改造 將有燈光秀

中央社／ 新北9日電

新北市政府捷運工程局說，捷運環狀線縣民大道段直立式隔音牆改為雙弧型，大幅降噪，今天起開始貼膜作業，預估10月底完工後，白天有彩色貼膜變化，夜間也有不同主題燈光秀。

捷運局發布新聞稿表示，環狀線板橋站通車後每天進出人次持續提升，為優化捷運設施，捷運局將板橋區縣民大道段隔音牆由直立式調整為雙弧型隔音牆，大幅降低列車噪音。

捷運局長李政安說，板橋站到板新站間跨縣民大道段隔音牆美化長度約700公尺，已委託爵士影像事業有限公司及十匯聯合建築師事務所以「洋流交匯‧生生不息」設計理念，整體形象如洋流順軌道奔騰，彩色貼膜採藍、綠、紫漸層變化，利用隔音牆立面設計大小孔徑白色圓點創造出動態變化，呼應兩端站體特色。

他說，為響應生態永續概念，隔音牆貼膜採環境保護材質，為點綴歡樂氣氛，在支柱配置燈具，搭配不同主題樂曲節奏變化燈光閃爍方式，呈現樂曲律動效果；未來將於平日、假日與節日活動搭配編排燈光律動模式，強化板橋夜晚風采。

李政安表示，為降低影響交通，隔音牆美化工程避開交通尖峰時段，於每天晚間9時交維後進場施作，並於隔天上午5時開放道路車輛通行，整體作業預計10月底完成貼膜及燈光設置，屆時會陸續搭配節慶推出更多樣性燈光律動秀。

律動 捷運環狀線

延伸閱讀

視察萬大中和線訂2027完工 侯友宜：2026先還路於民

安坑祥和路逢尖峰必塞又限速 將設透明隔音牆、改善左轉道

安坑輕軌機廠試辦平日尖峰加班車 再延至12月31日

有望提前通車！侯友宜：環狀線復原工程力拚今年底完工

相關新聞

1999有AI助手！ 蔣萬安訪美宣布AI指引生效推人工智慧3箭

台北市長蔣萬安訪美，紐約時間8日上午受邀參加美東華人學術聯誼會座談會，蔣以「AI驅動、智慧台北」為題演講，並宣布全國第一...

鄭捷事件10年 捷運警力仍不足

雙北、高雄捷運都被議員質疑捷運警察警力不足，北高捷運逾4成案件都逾10分鐘才能趕到現場，其中北市捷運警察管轄站數多達11...

捷運警力不足 專家籲：授保全配備非致命性武器

捷運隨機傷人案件偶有所聞，往往引發社會恐慌，民代質疑，雙北、高雄捷運皆有同時上線的警力數偏少問題，希望提升見警率。中央警...

北市驗中秋食品7件不合規定 食芋堂、米哥烘焙坊皆上榜

中秋節將至，不少民眾會應景烤肉、吃月餅，為讓民眾吃得安心，北市衛生局針對相關產品抽驗，本次共計123件月餅及烤肉相關食材...

隔音牆改為雙弧型 新北環狀線打造新亮點

新北環狀線板橋站自通車以來每日進出人次持續提升，為優化捷運設施，新北捷運局將縣民大道段隔音牆由直立式調整為雙弧型隔音牆，...

大型重機在新北將有專用車格 7路段9月中旬試辦

大型重機數量逐年攀升，但車位難求。繼台北市試辦機車與大型重機共用機車格位後，新北市選定板橋區公園街、文化路2段182巷、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。