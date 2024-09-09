捷運環狀線縣民大道段隔音牆改造 將有燈光秀
新北市政府捷運工程局說，捷運環狀線縣民大道段直立式隔音牆改為雙弧型，大幅降噪，今天起開始貼膜作業，預估10月底完工後，白天有彩色貼膜變化，夜間也有不同主題燈光秀。
捷運局發布新聞稿表示，環狀線板橋站通車後每天進出人次持續提升，為優化捷運設施，捷運局將板橋區縣民大道段隔音牆由直立式調整為雙弧型隔音牆，大幅降低列車噪音。
捷運局長李政安說，板橋站到板新站間跨縣民大道段隔音牆美化長度約700公尺，已委託爵士影像事業有限公司及十匯聯合建築師事務所以「洋流交匯‧生生不息」設計理念，整體形象如洋流順軌道奔騰，彩色貼膜採藍、綠、紫漸層變化，利用隔音牆立面設計大小孔徑白色圓點創造出動態變化，呼應兩端站體特色。
他說，為響應生態永續概念，隔音牆貼膜採環境保護材質，為點綴歡樂氣氛，在支柱配置燈具，搭配不同主題樂曲節奏變化燈光閃爍方式，呈現樂曲律動效果；未來將於平日、假日與節日活動搭配編排燈光律動模式，強化板橋夜晚風采。
李政安表示，為降低影響交通，隔音牆美化工程避開交通尖峰時段，於每天晚間9時交維後進場施作，並於隔天上午5時開放道路車輛通行，整體作業預計10月底完成貼膜及燈光設置，屆時會陸續搭配節慶推出更多樣性燈光律動秀。
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