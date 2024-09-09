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1999有AI助手！ 蔣萬安訪美宣布AI指引生效推人工智慧3箭

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安訪美，紐約時間8日上午受邀參加美東華人學術聯誼會座談會，蔣以「AI驅動、智慧台北」為題演講，並宣布全國第一分AI技術導入與應用地方法規的「北市府人工智慧作業指引」正式生效。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安訪美，紐約時間8日上午受邀參加美東華人學術聯誼會座談會，蔣以「AI驅動、智慧台北」為題演講，並宣布全國第一分AI技術導入與應用地方法規的「北市府人工智慧作業指引」正式生效。圖／北市府提供

台北市長蔣萬安訪美，紐約時間8日上午受邀參加美東華人學術聯誼會座談會，蔣以「AI驅動、智慧台北」為題演講，並宣布全國第一分AI技術導入與應用地方法規的「北市府人工智慧作業指引」正式生效，並在「人工智慧三箭」戰略下，持續打造台北成為AI驅動的智慧城市。

蔣萬安也舉台北1999市民熱線為例，台北市每個月1999平均約有10萬通來電，服務內容包羅萬象，AI技術能成為接線同仁爭分奪秒的重要助手，1999導入AI應用9月進入實證，預計除能幫助話務人員速記、也能透過更完整的資料庫，來滿足民眾需求。蔣萬安也表示，1999加入AI功能後，如果有災害通報也能加入預警功能，快速因應如瓦斯外洩等危害預警。

另外，以聯合醫院的智慧醫療應用為例，透過結合新式攝影儀器與影像AI智慧判讀系統，也可以將專屬糖尿病視網膜AI模型分級，提供民眾就診的建議與診斷參考，讓糖尿病患解決「沒掛眼科」跟「散瞳不方便」等問題，提升診斷效率，更達早期發現早期治療的成效。

蔣萬安表示，AI可用、好用，但同時可能有濫用或無意中觸法的風險，應該透過明確法規可以進行科技應用的風險控管，因此，宣布「北市府人工智慧作業指引」正式生效，這也是全國第一份，由地方政府制定在AI技術的導入與應用上，提供了明確的指導原則和遵循標準，確保人工智慧的應用符合倫理、隱私保護與公平正義的前提。

蔣萬安指出，這份操作指引參考了包含行政院、英國、美國、澳洲、加拿大等國內外相關標準規範、分類了使用AI的9大場景與4個風險分級。台北首創在指引中，明確呈現內控流程，以及檢核表，讓市府同仁有標準可step by step按圖索驥、放膽創新。

這份作業指引一方面是保護民眾權益、二方面是保護推動創新的公務同仁不會意外觸法，「指引」不會綁手綁腳，而是撐起智慧城市的脊柱、進一步鼓勵有序的創新。為了打造台北成為AI驅動的智慧城市，蔣萬安推出的「人工智慧三箭政策」，包含「立典章」建立完善的規範、「奠根基」強化基礎建設與數據平台、「促落地」促進AI技術的實際應用等。

北市府 蔣萬安 風險

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