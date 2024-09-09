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採購中秋食品注意包裝標示 北市抽驗5件月餅違規

中央社／ 台北9日電

中秋節將至，台北市衛生局前往各大賣場及糕餅店抽驗123件應景食品，發現5件月餅未標示原產地、過敏原資訊或有效日期，已要求業者下架不得販售並裁處。

台北市衛生局公布113年度中秋節食品抽驗結果，在多家烘焙專賣店、傳統市場、超商、量販店等處抽驗的123件中秋應景食品內，有2件產品驗出防腐劑或殘留農藥，還有5件月餅標示不符規定。

根據衛生局提供名冊，米泉食品行（米哥烘焙坊）豪紀芋頭餡含有不得檢出的防腐劑，雙連市場攤商販售的四季豆則驗出殘留農藥超標，由於2件產品來源都在外縣市，要求販售業者下架之外，已移請當地衛生局裁處。

標示不符規定月餅則包含金橞食品股份有限公司（食芋堂）販售的豆沙半蛋酥、芋火鳳凰酥及金Q芋頭酥，因未標示原產地及內容物過敏原資訊等，違反食品安全衛生管理法第22條第1項，處來源廠商新台幣4萬8000元罰鍰。

此外，慧上癮的夏豆堅果塔、鳳梨酥未標示原產地及有效日期，或將有效日期單獨黏貼而不是印刷在外包裝上而違規，由於來源廠商位於外縣市，已移請當地衛生局查處。

衛生局同時公布30件穀豆類產品抽驗結果，有3件檢出殘留農藥殺蟲劑超標，包含2件毛綠豆及1件綠豆，原產地皆為印尼，已通知販售地點下架並移請來源廠商當地衛生局依權責處辦。

衛生局透過新聞稿提醒，採購月餅等中秋食品時，除選擇信譽良好店家外，應挑選包裝完整、標示清楚的產品。食用或烹調穀豆類前建議先用流動清水沖洗，接著浸泡10至20分鐘，再用流動清水沖洗2至3遍，以減少殘留農藥下肚。

中秋節 月餅 衛生局

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