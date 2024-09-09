大型重機在新北將有專用車格 7路段9月中旬試辦

大型重機數量逐年攀升，但車位難求。繼台北市試辦機車與大型重機共用機車格位後，新北市選定板橋區公園街、文化路2段182巷、新莊區復興路1段、三泰路、八里區觀海大道、三重區新北環河快速道路下、中和區安和路7路段設置21個路邊「重機專用停車格」，預計9月15日起陸續開放。

新北市交通局統計，新北市大型重型機車目前約有5.5萬輛，一般機車約有221.8萬輛，依現行法令，大型重機可停放在小型汽車車格，另新北市有50處路外停車場共計355格設有大型重機專用車位；不過不少重機騎士仍爭取希望能夠與一般機車車格共用。

北市今年4月試辦「機車與大型重機共用機車格位」，也向交通部試辦2格機車格停放1輛大型重機。

但新北市交通局考量新北機車車格不夠用，經分析常有大型重機停車的路段，選定板橋區公園街、文化路2段182巷、新莊區復興路1段、三泰路、八里區觀海大道、三重區新北環河快速道路下、中和區安和路試辦「專用車格」

交通局表示，專用車格是將該路段部分原有一般小型汽車格重新規畫為寬度1.5公尺、長度2.5公尺重機專屬車格，以常見小型汽車車格空間，可畫成3格大型重機專用車格。

交通局說，大型重型機車採計次收費，每4小時開單1次，每次30元，收費時間同該路段汽車收費時段，但若大型重型機車車身太長、太寬無法停放，仍應停放至汽車車格。

交通局長鍾鳴時表示，新北與北市不同考量，在於新北機車車格供不應求，尤其目前機車車格長2公尺、寬75公分，有93％的大型重機是停不進去，才會選定部分路段小型汽車車格改畫為重機車格，發揮空間最大的效益，希望兼顧重機與一般汽車的停車權益。

鍾鳴時強調，大型重機目前在中央法令中仍與小型汽車相同，新北市目前所有小型車格還是都能夠停。

交通局停車營運科長許芫綺表示，目前新北路外停車場有50處設置有355格大型重機專用車格，目前平均停車率為5成，夜間尖峰停車率則8成；路邊大型重機專用車格試辦後，將視停放情形，後續滾動式檢討是否擴大續辦或調整方向。