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台北大巨蛋開唱 蔣萬安紐約花旗球場取經
台北市長蔣萬安率團訪美，考察紐約花旗球場營運，為大巨蛋優化設置請益；另外，歌手周杰倫大巨蛋開唱，請歌迷點歌，蔣隔海點了「告白氣球」，並重遊當年向妻子石舫亘求婚地點。
蔣萬安等人先參訪紐約世界貿易中心轉運站，再轉往花旗球場（Citi Field），在球場市場行銷主管接待下，考察球場動線與空間規畫。花旗球場是職棒大都會隊主場，以現代化設計和對棒球傳統保存而聞名。
大都會隊3名台籍員工分享擔任數據分析師、營養師的工作經驗，也解說球場的空間活化配置，如特別保留一塊空間做迷你棒球場讓孩子打球，並在中場休息直播迷你球場的賽況。
行程重點是為大巨蛋演唱會取經，因花旗球場除了棒球賽，也是演唱會場，8月就辦3場演唱會。舉辦演唱會時，會將全壘打牆附近及最頂層等冷門座位區改建成沙發區、家庭包廂及啤酒暢飲區，平均票房8成以上。
據了解，大巨蛋現階段剛落成暫無將一般座位區改建規畫，但球場內3樓本身就設有VIP區域，約有30幾間包廂，活動主辦方只要有租借，皆可開放售票。
周董演唱會 市長議長點歌
外界期待台北大巨蛋辦演唱會，10月5日歌手江蕙將在國慶晚會復出開唱，周杰倫演唱會將在12月上旬登場。周杰倫前天在IG貼文「說吧！想聽什麼」，蔣萬安跨海點唱「告白氣球」；議長戴錫欽除點「夜曲」、還笑稱「因為我們很忙」，希望再加點「牛仔很忙」。
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