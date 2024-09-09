專家看法／北捷警宜「散在」部署 第一時間互支援

捷運隨機傷人案件偶有所聞，往往引發社會恐慌，民代質疑，台北捷運警察隊能同時上線的警力數偏少。中央警察大學外事警察學系副教授張淵菘認為，並非看到穿著制服的警察才能稱作見警率，硬體設備也是見警率的另一種形式，各捷運站皆有監視器，動線也經安全考量及特殊設計，若發生重大狀況，相信都有應變機制。

張淵菘指出，北市捷警管轄的站數高達117站，目前捷運都會區警力較偏向集中模式，因此規定須在10分鐘到達現場，有一定難度，因資源有限，難增加警力。他認為，北市更適合「散在」部署，即多少站就多少個警察，站內警力可瞬間應變，站與站間可以第一時間搭捷運支援，比起集中在重點人流站體，機動性更高。

除了捷警，張淵菘也建議要重視運用「保全」，幾乎每站都有保全，巔峰站體甚至會達4名，目前保全身上僅配有指揮棍，他認為也需「授能」配備辣椒水、瓦斯噴霧等非致命性武器。

至於捷運上的犯罪類型，張淵菘表示，多為偷竊、性騷擾或偷拍，以警方現行情境犯罪預防設計及一般硬體設備都能達到效果；針對曾發生的鄭捷案及中捷砍人案，除持續強化社會安全網，重大危安事故亦考驗警察面對特殊人格狀況的應變，如何以適當處理作為減緩衝突感，再取得信任讓對方棄械投降，需再琢磨。