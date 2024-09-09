鄭捷事件10年 捷運警力仍不足

雙北、高雄捷運都被議員質疑捷運警察警力不足，北高捷運逾4成案件都逾10分鐘才能趕到現場，其中北市捷運警察管轄站數多達117站，尖峰時段僅42人執勤，非尖峰更只剩32人。

北捷捷警隊表示，警力已調整至重點轉運站，後續會研議是否調增警力，此外，目前各站均配置保全員，重點轉乘站派駐菁英保全員，可優先處置等候警力支援，足以建立安全防護網。

北市捷警隊統計，今年1至8月前5大報案事由，依序為侵占32%、性騷擾14%、傷害14%、妨害性隱私8%、竊盜8%。

北市議員李柏毅表示，北捷10年前發生鄭捷隨機殺人事件，造成4死24傷，根據規定，當捷運內有危險事件時，捷警隊在報案後10分鐘內須到達現場處理，但實際上卻慢了多拍。他要求市府要與中央協調，增加捷運警察編制；市府表示，會努力爭取。

捷警隊表示，北市捷警隊預算員額234人，實際為224人，每日出勤警力178人次，每日平均線上警力80人，警力242人次，並不算低；除環狀線14站已移交新北市府管轄，捷警隊也將警力調整至重點轉運站，提高見警率。

「捷運安全不能只靠捷運警察。」北捷王姓乘客說，捷運一出事故，馬上會有警衛（保全）到場，警察隨後趕到，乘客也會守望相助，他覺得沒有問題。

北捷表示，營運時段各車站均有1名保全員值勤，運量較大或環境特殊等重要轉乘站依尖峰時段及勤務需求，增派1至4名保全員，協助維安。

另外，高雄捷警隊管轄捷運、輕軌77站，警力僅60名，尖峰時段警力34人，非尖峰時段25人，和北捷有相同問題，目前規畫7處待命點，執勤多數搭捷運，另美麗島等5站配置警用汽機車，以利緊急突發狀況使用，遇緊急狀況也知會轄區分局協處。

桃園市捷警隊現有93人，各站營運時段皆編排雙警護車，遇有狀況市警局警力同步支援；中捷今年5月才發生砍人案釀2傷，中市捷警隊表示，案發後調整勤務，改為小區域巡邏，平均每時段有8到10名警員在6個站體來回巡邏，並且加派列車保全，今年6月至8月報案紀錄，捷警隊到場時間在4至8分鐘。

新北正籌設捷警隊，也曾被議員質疑警力不足，市警局表示，現有警力維護新北轄內的捷運站點，當然不夠，目前已規畫捷警六大分隊，預計增加150人，市府去年向中央申請增員，已報到行政院審議。目前市警局每日6時至24時規畫警力隨車與站體巡邏。