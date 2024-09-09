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生理用品補助 北市113學年起納入高一生

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

北市推動月經平權、消弭月經貧窮，自2022年起補助國中女生每月2張生理用品兌換券，兌換率僅3成6。教育局再宣布，113學年起，擴大補助對象至高中職一年級女生，可受惠人數逾6萬人。議員陳怡君認為，支持政策延伸，但有需求的高中女學生都應普發，教育局現階段只補助到高一，應普發至高中結束，讓孩子安心完成學業。

台北市從前年3月推「國中女性生理用品補助計畫」，每月透過酷課雲平台派送補助對象2張電子兌換券，學生可到萊爾富、統一超商及全家等通路，兌換19種類生理用品，滿足不同學生個別需求。去年3月起，補助對象向下延伸至國小高年級，新學年再擴大至高中職一年級。

教育局體育及衛生保健科長許巧華表示，政策上路一開始成效並不好，加上是透過學校發券，學生有時會覺得麻煩、害羞等因素不願兌換，第一年兌換率約20至30%；通路品項增加、家長可代領，去年兌換率達33至34%，今年截至7月更提高至36%。

許表示，目前教育部政策是針對高一以下不利處境者，給予補助，當初規畫政策時，也擔心部分學生恐遭貼標籤，才改採普發，不過預算若一次要放寬確有難處。

教育局統計，擴大納入高中職一年級女學生，預計新增1萬1832人可領取生理用品，總補助達6萬4041人受惠。許巧華提到，除繼續透過酷課雲派送電子兌換券外，也會在各校至少2處地點可購置生理用品，方便不利處境或有急需學生取用。

女生 教育局

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