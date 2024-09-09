5區7路段 新北試辦大重機停車格

北北基大型重機數已近9萬輛，停車一位難求，各縣市做法又不同，車主無所適從。新北繼路外停車場規畫專用停車格，選定板橋等5區7路段設「路邊重機專用停車格」，9月15日起陸續開放。車主抱怨專用車格供不應求，建議畫大一般機車格，以利停車。

截至今年7月，新北大重機有5萬5490輛，北市約3萬輛，基隆4197輛，停車成難題。新北市開放汽車格供停放，但是經常只停1輛，汽車駕駛常不滿浪費停車空間。

新北市交通局分析常有大重機停車的路段，選定板橋區公園街、文化路2段182巷、新莊區復興路1段、三泰路、八里區觀海大道、三重區新北環河快速道路下、中和區安和路7路段，試辦設置21格路邊「重機專用停車格」。

新北市交通局表示，大重機可停放在汽車格，另新北市有50處路外停車場共計355格設有大重機專用格；專用車格以部分汽車格重畫為寬1.5公尺、長2.5公尺大重機專屬車格，1汽車格可畫出3格。許多大重機騎士爭取使用一般機車格，但交通局擔心衍生糾紛，局長鍾鳴時直言「統計有93%的大型重機停不進去」。

台北停管處4月起先在徐州路與杭州南路規畫30格「2.5公尺斜向重機格」，試辦6個月，預估可停99%以上大重機；6月中再向交通部提報試辦「2機車格停放1輛大重機」，一般機車族卻憂心壓縮停車空間。北市停管處表示，會視需求調整位，降低影響。

北市交通局停管處企劃科長梁力元表示，北市過去曾試辦汽車格畫一半或大型車格，不過使用率低，不少車主抱怨停車格偏僻或太遠，重新調整後，目前計畫在熱區試辦一般機車與大重機混用，待交通部運輸研究所通過後1個月上路，情況良好再試辦6個月。

基隆市交通處長王圳宏說，基隆市路邊、路外停車場都開放汽車格供大重機停放，一車一格，專用停車格位將觀察雙北市辦理成效。

大重型機車經營同業全國促進會理事長洪鉅順說，新北試辦專屬車格是好的開始，但共享是主流，如果1個車格只給1輛機車或汽車，恐難發揮效益；他認為可讓多數重機停一般機車格，「希望能逐步開放」。