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建國啤酒廠遭監委糾正 李四川曝原因：台酒不願簽協議書

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市副市長李四川。記者林麗玉／攝影
台北市副市長李四川。記者林麗玉／攝影

監察院昨天也針對建國啤酒廠案糾正北市府及內政部，監察委員范巽綠、施錦芳、蕭自佑表示，北市府對於原都市計畫變更案未予公告、立場反覆，且對新變更案置身事外，未善盡職責；內政部對都市計畫法未訂定明確標準，致各級政府長期濫用個案變更，嚴重影響都市發展。

台北市副市長李四川今下午代表市長蔣萬安為台北市聯合婚禮擔任證婚人，對於監察院的糾正，李四川表示，監察院糾正市政府當然尊重。不過李四川說，他也要為市政府講幾句話，因建啤案，原本的台酒變更設計都委會的部分其實都已經完成，但因後來台酒不願意依法跟市政府簽協議書，導致市府沒有辦法對外公告，所以這個案子才沒有達成。

對於監察院糾正市府前後不一致，李四川說，因為這一個土地是台酒的，台酒要變更設計市府絕對全力配合，但是也必須要依法行政。變更完了以後，該繳的回饋，包括不管是土地或是回饋金還是要在協議書，市政府必須依法來執行。但如果台酒不願意，當然這個協議書沒有辦法簽成。沒有辦法簽成，原則上市府就沒有辦法讓這個變更設計能夠完成。

另外，對於第一魚果市場改建爭議，市府評估是要繼續蓋下去，但最近也傳出第一魚果改建案跟前副市長彭振聲也有關係？李四川說，當時第一魚果市場改建因為發包不出去，所以才減項發包，後來把減項的部分列為後擴，但他看，這個程序是符合採購法相關程序，這個預算議會也有通過，往後對於議員有一些質疑，市府還是會去了解。

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北市府 建國啤酒廠 李四川 監察院

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