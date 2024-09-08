新北議員鄭宇恩38歲喜懷二胎：別再問何時要生第三胎

繼前年誕下一名女兒後，新北市議員鄭宇恩今在臉書宣布，已懷孕將近20周，預計明年初迎接二寶到來。鄭坦言，因高齡產婦關係，身體各種不適，包括前期嘔吐、皮膚過敏、疲倦等，但還是期待新生命來臨，並要大家別再問她何時生第三胎。

鄭宇恩2022年10月10日順利產下一名健康的女兒，升格當媽。時隔近2年，鄭今日在臉書笑稱，感謝過去2年大家的催生，她已懷第二胎，即將滿20周，不過因為高齡關係，身體有各種不適，像是前期的嘔吐、皮膚過敏、疲倦，但還是期待明年初新生命來臨。

鄭也說，她10年前28歲參政，在許多長輩眼裡是涉世未深的小女生，外表、年齡、婚育不可免俗的成為焦點，而這10年從婚姻到生育，完成了大家的期待，她說要跟大家商量一下，「接下來不要再問我什麼時候要生第三胎了，二胎剛剛好！」

此外，鄭也感謝先生、公婆、父母扮演神隊友，讓她有勇氣再生第二胎，而中央跟地方加碼的育兒補助也是一個很重要的因素，每個月補助1萬3000元，讓父母親可以買奶粉、尿布、找保母減輕一部分壓力。她說，未來會在婦女、托育及教育議題上著墨，讓問政更深更廣。