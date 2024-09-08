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蔣萬安重返18年前求婚地 曝求婚照神隊友現身
台北市長蔣萬安訪美行，這一兩天到紐約參訪，也趁行程結束後，晚間重遊當年跟太太石舫亘求婚的地點洛克斐勒中心的Rainbow Room餐廳，甚至當年求婚成功的助攻神隊友好友也現身。蔣萬安是在吃最後一道甜點時，用腳踢踢好友，暗示好友離開，並從桌下遞給他戒指，蔣萬安還自爆，當時他的心跳蹦蹦跳個不停，超級緊張！
蔣萬安訪美，今天也在社群IG貼文說，這次訪美行程，某天行程結束的晚間，他特地趁空擋到向太太石舫亘光求婚的地點洛克斐勒中心的Rainbow Room餐廳。蔣自曝18年前，他就是在無敵夜景前，拿出戒指、單膝下跪，在神隊友助攻之下，老派浪漫，成功求婚！
蔣也特地在IG強調，「鋼鐵直男也是有浪漫過的」，甚至已經是三寶爸的蔣，今天也再度在臉書真心告白，跟太太說「從兩個人到一家五口，謝謝老婆的體諒和支持，讓我無後顧之憂，在工作崗位上努力為市民服務，我是永遠的亘粉。」
由於今天剛好也是台北市舉辦聯合婚禮的好日子，由副市長李四川代表出席，蔣萬安說，恭喜所有新人找到人生中重要的另一半，共織幸福美滿的家庭。
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