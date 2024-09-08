新北惜食分享能量擴大 供需兩端如何平衡成考驗

新北市社會局「惜食分享網」2016年8月啟動，結合新北果菜運銷公司板橋及三重市場、14處公有市場及22家食品業者提供蔬果及肉類等格外品，將資源分配給111處老人、兒少共餐等據點，有3輛惜食配送車協助載運。在萬物皆漲年代，愛心食材對非營利組織幫助不小，如何做到供需平衡、料理均衡也是考驗。

每周四上午7時40分許，一群志工在板橋果菜市場忙著整理一箱箱愛心蔬果，根據總量去做需求分配。颱風天過後，產地菜量來源銳減，加上菜價高，愛心蔬果少了許多。蘇鎮伸等承銷人不忍心讓受助那端資源不夠分配，會趕緊再去張羅一些蔬果量，通常是買下轉手即捐，讓愛心物資「加好加滿」。

蘇鎮伸是農家子弟，個性低調，他說，很多承銷人認同惜食做公益理念，他曾一口氣捐價值7、8千元蔬果，覺得很有意義。蘇也說，整理菜的志工精神可嘉，即使菜價再高，志工們一定空手來、空手回，堅持把愛心物資留給更需要對象。

新北果菜公司總經理江惠貞說，新北果菜三重場從2016年加入惜食行列，板橋場2018年響應，2個場相加，2019年捐出總量96萬噸是高峰，即使遇疫情，2022年仍有73萬噸，去年是71萬噸，今年到8月為止累計捐69萬噸。

「集眾人力量，讓愛心接力」江惠貞說，愛心承銷人、理菜志工到配送車司機，一棒接一棒，才能將食材送往各角落，貢寮、烏來等偏遠地區也沒被忽略，能量愈來愈大。

之前高麗菜過剩，愛心食材便以高麗菜居多，如何做好供需平衡？江惠貞說，身為供應食材這一端，會盡力調節，別讓受助者超過負荷，愛心承銷人也會設法增加食材豐富性，讓公益美意不會打折扣。

新北市社會局社工科長劉文湘說，受助單位不會仰賴愛心食材單一來源，會搭配自行採購的食材去烹調，社會局近年也透過食譜教學，鼓勵受助單位變換料理，對於肉品等需求，也會媒合善心企業助一臂之力。

惜食資源對長期供餐的老人關懷據點、課後照顧據點及住宿式機構來說，能節省開銷，尤其現在萬物齊漲年代，必須能省則省。新莊區牡丹心社區發展協會理事長陳專森偕妻子潘素娥開辦愛心廚房，一做就是30年，愛心便當發送對象從新莊擴及泰山、樹林、板橋等地，周一至周五每天中午外送便當至少150個，另有老人供餐40多人份，規模不小，食材費負擔沉重。

陳專森說，協會有自己菜園，種些綠色蔬菜自給自足，感謝惜食分享網助一臂之力，每月買菜錢可省5萬左右。陳專森說，廚房志工切菜時常讚嘆「這一箱牛番茄很漂亮，不像格外品」，後來才知道是愛心承銷人加碼送的，內心很溫暖。陳表示，他們照顧對象是獨居、弱勢、失能或邊緣戶，用愛心食材煮出來的料理特別有滋味。

惜食分享網資源分配如何再精進？陳專森說，協會有冷藏、冷凍冰箱，一拿到食材就做分類儲藏，盡量不浪費，「醜蔬果不減風味」。

市議員林秉宥說，惜食網雖然能夠媒合資訊，一大問題是物品數量、時效都是問號。他解釋，農產品無法提前預知是否產量過剩，惜食網上食物多數是即期品，但捐贈對象散落新北各處，且通常需求量較小，配送過程要與時間賽跑，只能隨機應變，食品不一定是受贈者最需要的，導致效率不高。此外，社福團體編列預算時，餐食都有既定預算，透過惜食網贈送的食品類似於加菜，用在刀口上難度高。