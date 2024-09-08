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勞資小白也能變高手 工會3巨頭領銜指導「勞資會議研習」
勞資議題愈來愈受重視，新北市勞動教育學院推「勞資會議代表研習班」持續13年不間斷，規畫有「初階」、「進階」及「精進」三階段研習課程，10月8日開班，各工會有興趣的勞資會議代表可報名，強化勞動專業知識。
新北市勞工局建議，初學者可先進入初階班打好勞動基準法、勞資會議等基礎功，接著晉級到為資方、勞方代表專屬量身打造的進階班，勞動力發展署前署長黃秋桂、律師沈以軒等人都是講師，透過深入淺出教學，強化各方代表的專業技能，是兼顧實務與法理的課程，相當實用。
接續是Pro級的「精進班」，全產總顧問謝創智、聯合報工會榮譽理事長徐國淦、新北勞資調解協會理事長林敏雄三大工會巨頭領銜指導，真實呈現勞資會議情景，演繹勞資雙方談判協商等模擬攻防，也是驗收學習成果。講師們也會引導學員多善用「法源大六法」、勞動部職安署網站等工具，透過系統內容即時更新，可蒐集到許多實用資訊及案例。
另，勞動教育學院還開辦「勞動專題研討」，以專題式討論「職業災害認定暨補償及賠償責任」、「勞動基準法常見案例解析」、「探討雇主職業災害補償責任的抵充」及「職場性騷擾防治」等議題，課程全數免費，有興趣者查詢可上「新北勞動雲－勞動教育平台」（https://ilabor.ntpc.gov.tw/cloud/LaborLawEdu），或電洽（02）22983639分機115廖小姐。
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