蔣萬安為大巨蛋取經 曝紐約大都會球場票房均逾八成祕訣

台北市長蔣萬安訪美，一行人美國時間7日上午參訪紐約世界貿易中心轉運站，下午則抵達紐約市皇后區的花旗球場（Citi Field）(大都會球場)考察美國職棒大聯盟等級的球場營運。蔣不忘為大巨蛋的優化設置請益，由於亞洲天王周杰倫將於12月在大巨蛋開唱，蔣點歌「告白氣球」，議長戴錫欽除點《夜曲》、還笑稱「因為我們很忙」再加點《牛仔很忙》。

這次蔣萬安參訪花旗球場，行程重點也要取經大巨蛋演唱會，除棒球比賽外，大都會球場也會以壓克力板架高保護自然草坪等準備、光是8月就舉辦了三場演唱會；並且會將全壘打牆附近及最頂層等冷門座位區改建，成為舒適的沙發區、家庭包廂及啤酒暢飲區，不只注重球迷、也針對家庭團體的聚會放鬆需求，成功讓球場平均票房達8成以上。

這次蔣萬安參訪，在大都會隊市場行銷主管的接待下，考察球場動線與空間規畫。花旗球場是紐約大都會（New York Mets） 的主場，可容納約4萬2000名觀眾，以其現代化設計和對棒球傳統的致敬聞名。

任職隊上的三名台籍員工除分享作為隊上數據分析師、營養師的工作經驗，也解說球場的空間活化配置，如特別保留一塊空間做迷你棒球場、讓孩子能在此地打球並在球場中場休息時直播孩子在迷你球場的「賽況」；另外，全壘打牆附近及最頂層等冷門座位區也會改建為舒適的沙發區、家庭包廂及啤酒暢飲區。