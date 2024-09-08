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蔣萬安為大巨蛋取經 曝紐約大都會球場票房均逾八成祕訣

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安訪美，一行人美國時間7日上午參訪紐約世界貿易中心轉運站，下午則抵達紐約市皇后區的花旗球場（Citi Field）(大都會球場)考察美國職棒大聯盟等級的球場營運。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安訪美，一行人美國時間7日上午參訪紐約世界貿易中心轉運站，下午則抵達紐約市皇后區的花旗球場（Citi Field）(大都會球場)考察美國職棒大聯盟等級的球場營運。圖／北市府提供

台北市長蔣萬安訪美，一行人美國時間7日上午參訪紐約世界貿易中心轉運站，下午則抵達紐約市皇后區的花旗球場（Citi Field）(大都會球場)考察美國職棒大聯盟等級的球場營運。蔣不忘為大巨蛋的優化設置請益，由於亞洲天王周杰倫將於12月在大巨蛋開唱，蔣點歌「告白氣球」，議長戴錫欽除點《夜曲》、還笑稱「因為我們很忙」再加點《牛仔很忙》。

這次蔣萬安參訪花旗球場，行程重點也要取經大巨蛋演唱會，除棒球比賽外，大都會球場也會以壓克力板架高保護自然草坪等準備、光是8月就舉辦了三場演唱會；並且會將全壘打牆附近及最頂層等冷門座位區改建，成為舒適的沙發區、家庭包廂及啤酒暢飲區，不只注重球迷、也針對家庭團體的聚會放鬆需求，成功讓球場平均票房達8成以上。

這次蔣萬安參訪，在大都會隊市場行銷主管的接待下，考察球場動線與空間規畫。花旗球場是紐約大都會（New York Mets） 的主場，可容納約4萬2000名觀眾，以其現代化設計和對棒球傳統的致敬聞名。

任職隊上的三名台籍員工除分享作為隊上數據分析師、營養師的工作經驗，也解說球場的空間活化配置，如特別保留一塊空間做迷你棒球場、讓孩子能在此地打球並在球場中場休息時直播孩子在迷你球場的「賽況」；另外，全壘打牆附近及最頂層等冷門座位區也會改建為舒適的沙發區、家庭包廂及啤酒暢飲區。

另，蔣萬安一行人也參訪世貿中心轉運站，此為紐約市曼哈頓交通樞紐，由紐約與紐澤西港務局（Port Authority of New York and New Jersey）營運管理，從1909年開始營運，在2001年時因911事件遭破壞，後以孩童手中釋放鴿子為概念設計，於2016年重新開放、象徵著城市重生與韌性。該轉運站連結11條地鐵線、PATH鐵路，除了歷史性，更是具有結合購物中心等複合式功能的的重要交通轉運站。

台北市長蔣萬安訪美，一行人美國時間7日上午參訪紐約世界貿易中心轉運站，下午則抵達紐約市皇后區的花旗球場（Citi Field）(大都會球場)考察美國職棒大聯盟等級的球場營運。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安訪美，一行人美國時間7日上午參訪紐約世界貿易中心轉運站，下午則抵達紐約市皇后區的花旗球場（Citi Field）(大都會球場)考察美國職棒大聯盟等級的球場營運。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安訪美，一行人美國時間7日上午參訪紐約世界貿易中心轉運站，下午則抵達紐約市皇后區的花旗球場（Citi Field）(大都會球場)考察美國職棒大聯盟等級的球場營運。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安訪美，一行人美國時間7日上午參訪紐約世界貿易中心轉運站，下午則抵達紐約市皇后區的花旗球場（Citi Field）(大都會球場)考察美國職棒大聯盟等級的球場營運。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安訪美，一行人美國時間7日上午參訪紐約世界貿易中心轉運站，下午則抵達紐約市皇后區的花旗球場（Citi Field）(大都會球場)考察美國職棒大聯盟等級的球場營運。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安訪美，一行人美國時間7日上午參訪紐約世界貿易中心轉運站，下午則抵達紐約市皇后區的花旗球場（Citi Field）(大都會球場)考察美國職棒大聯盟等級的球場營運。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安訪美，一行人美國時間7日上午參訪紐約世界貿易中心轉運站，下午則抵達紐約市皇后區的花旗球場（Citi Field）(大都會球場)考察美國職棒大聯盟等級的球場營運。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安訪美，一行人美國時間7日上午參訪紐約世界貿易中心轉運站，下午則抵達紐約市皇后區的花旗球場（Citi Field）(大都會球場)考察美國職棒大聯盟等級的球場營運。圖／北市府提供

大巨蛋 紐約 蔣萬安

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