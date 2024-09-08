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北捷117站尖峰時刻捷運警僅42人 議員：難怪轄區比捷警快

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
目前北市府核定捷警隊今年度預算員額數234人，現有員額數226人、尚缺額8人，除建請警察局優先派補，調節各單位配置警力外，後續並視捷運治安狀況及路網陸續興建，研議是否請增警力。本報資料照片
目前北市府核定捷警隊今年度預算員額數234人，現有員額數226人、尚缺額8人，除建請警察局優先派補，調節各單位配置警力外，後續並視捷運治安狀況及路網陸續興建，研議是否請增警力。本報資料照片

台北捷運10年前發生鄭捷隨機砍人案，引發社會恐慌；台中捷運今年5月也發生男子持刀砍人案，目前台北捷運警察隊員額234人，議員發現，能同時上線的警力數，尖峰時段僅42人，非尖峰更只剩32人，北市捷運警察管轄的站數高達117站，遭質疑因捷警人力少，常造成「轄區員警」往往比「捷運警察」更快到達事故現場，完全喪失最初規畫捷運警察目的。尤其「捷警隊」在接到報案後必須「10分鐘內」到達現場，但據統計，逾四成案件都要超過10分鐘才能抵達現場，比例非常高。

捷警隊表示，捷運環狀線的14站已於去年5月23日移由新北市政府營運管轄，另，捷警隊已針對轄區刑案發生、受理案件、交通違規及特勤場次多寡，調整各分隊管轄區域，將警力調整至重點轉運站，以提高見警力，有效降低刑案發生數。

目前北市府核定捷警隊今年度預算員額數234人，的確現有員額數226人、尚缺額8人，除建請警察局優先派補，調節各單位配置警力外，後續並視捷運治安狀況及路網陸續興建，研議是否請增警力。

北市議員李柏毅表示，台北捷運十年前的鄭捷隨機殺人事件，造成4人死亡、24人受傷，當時這個嚴重治安事件就發生捷運上，造成民眾搭乘捷運產生不安與恐懼。但根據規定，當捷運內有危險事件時，「捷運警察隊」在報案後必須於「10分鐘內」到達現場處理。

李柏毅分析，捷運警察到達事故現場慢了多拍，主因就是捷運警察人數不足。儘管目前捷運警察員額有234人，但能同時上線的警力數，尖峰時段時只有42人，非尖峰時段只剩32人。但捷運警察管轄之捷運站數，高達117站。議員要求市長蔣萬安要與中央協調，增加捷運警察編制，讓搭乘捷運的市民能夠得到更全面，更安心的保護。北市府表示，會努力來爭取。

另外，新北市沒有捷運警察隊，台北市捷運警察還要負擔新北35站的維安，議員也希望新北市盡快成立捷運警察隊。警察局坦言，如果現在還要包括新北轄內的捷運站點，目前警力當然是不夠。

李柏毅也點出，目前捷運警察隊有四個分隊，第二分隊、第四分隊在新店及土城，只有兩個分隊在北市轄內，守望時段有10個站點包括性騷、秘密勤務等色狼偷拍有8站，不過幾乎都重複，應該要更加精簡人力。警察局說，因為捷運公司也有保全警衛，

捷運警察隊表示，如遇重大、緊急突發、特殊、敏感等案件，會立即調度線上勤務人員以最速方式馳赴現場，除持續通知大隊各分隊增援外，同時通報本局及轄區分局勤務指揮中心支援，統一由轄區警察局指揮調度警力調派，縮短警力到場時間。

另外，台北捷運全線117個車站營運時段均配置保全人員，重點轉乘站並有派駐菁英保全人員，可優先處置並通知轄區分局及本隊員警到場，建立綿密安全防護網。

台中捷運 警察

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