侯友宜簽17人事令 議員：穩市府軍心

新北市長侯友宜上周三簽准3名副局長升任局長，過往市府29局處副局長等中階職缺多長期空著，遭綠營議員詬病，侯友宜6日在市長室會見十多局處單位主秘或簡任技正等17人，當面簽派令。議員分析侯除有穩定市府軍心意圖，也能在卸任後持續在新北保有影響力。

異動名單包括環保局主秘陳美玲升任副局長、經發局主秘陳玫秀升任副局長、勞工局主秘胡華泰代理副局長真除、消防局簡任技正蔡武忠升任副局長、水利局二級機關高灘處長張修銘升任副局長、水利局總工程司林炎昌升任副局長、地政局原主秘楊悅君升副局長、農業局主秘劉淑芬升任副局長，共填補8位副局長，另9位調任主秘、處長或總工程司等職位。

民進黨市議員林秉宥表示，新北公務員去年爆逃亡潮，地方升官無望，只能往其他地方發展。侯總統大選失利後政治能量下滑，以升遷穩定府內公務員軍心，也降低新北公務員流動率。

國民黨市議員黃心華則說，侯友宜喜歡任用事務官，符合一貫風格，事務官對市政熟悉且有戰力，職務嫻熟可減少出錯機率，也對侯產生保底作用，更不會隨著政權輪替被刷掉，在侯任內升遷，卸任後仍可保有相當影響力。

侯友宜昨說明，自己是事務官出身，對事務官升遷考核非常重視，鼓勵同仁內升、勇於負責任承擔更重要事情，面對更大的挑戰，升官是責任的交付，希望大家一起努力，讓新北市更好。