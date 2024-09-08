北市鼓勵成立管委會 修繕補助加碼

台北市有8萬棟老舊住宅，不少老宅未成立管理委員會，議員曾獻瑩指出，易導致老宅修繕補助申請陷入困境，也有民眾陳情反應住宅頂樓公共空間蚊蟲孳生，卻找不到管委會等單位處理，導致社區蚊蟲肆虐，建管處指出，為鼓勵成立管委會，公寓大廈共用部分維護修繕費用補助增至700萬元。

北市公寓大廈管理條例頒布實施前領的使照、7層樓以上之公寓大廈共計6085處，截至今年8月共計2545處成立管委會，成立比率約41.8%。

曾獻瑩說，老宅修繕補助申請陷入困境，儘管北市府放寬標準，讓「選定代表人」也可申請補助，但有民眾擔心管委會成立後，公權力會介入社區事務，社區全體需共同負擔公共空間修繕，導致成立管委會比率偏低。

曾獻瑩指出，有民眾陳情反應住宅頂樓的公共空間有蚊蟲孳生，卻因找不到管委會或主責單位處理，無法滅蚊，導致社區蚊蟲肆虐，北市府應多鼓勵老宅住戶自發成立管委會。

建管處表示，社區不願意成立管委會的原因，包括公共設施維護簡易，各戶清潔費皆屬小額，無成立管理組織需求。也有社區住戶不願受管理組織約束、不願繳交管理費用。

建管處指出，市府為鼓勵成立管委會，公寓大廈共用部分維護修繕費用補助增至700萬元，另外專業機構輔導也從1間擴大至3間專業機構，並分成北、中、南區域專責輔導。