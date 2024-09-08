北市社宅工程落後 都發局：缺工

台北市至去年底前已興辦逾2.2萬戶社會住宅，但審計報告指出，北市都發局自建社宅2021、2022連兩年完工戶數均不到6成、去年5處施工進度落後等。都發局回應，主要受大環境缺工、新冠疫情等影響，已有6處社宅陸續完工，將要求廠商擬定趕工對策，並定期開會檢討進度，設法改進。

審計報告指出，都發局自建社宅2021年完工1151戶，預計完工2472戶，達成率46.56%，2022年完工1388戶，預計完工2378戶，達成率58.36%；去年至11月3日施工中社宅工程進度落後，包含興隆E區、百齡水岸、福國、培英及三興共5處、1550戶，其中培英建案展延後仍落後3.53個百分點。

報告也提到，都發局委託專業物業公司協助管理社宅，經抽查去年4家物業公司管理中南、新奇岩、廣慈1區、廣慈2區等6處。不只住戶滿意度、住戶訪視等履約項目規範未盡周全，導致部分住戶滿意度調查回收份數比率低，如廣慈2區僅20.59%。

報告指出，都發局社宅內商業設施出租，去年9月底前已設有店鋪共16處、51戶，但都發局處理大龍峒、東明2處社宅店鋪卻欠租。

都發局回應，預計完工而未完工主要受大環境各工項缺工、新冠疫情及統包商財務問題等因影響，去年自建社宅完工戶1520戶，達成率為94.7%，因去年已無疫情影響，達成率相較前兩年提高，如行善、莒光等社宅陸續於前年與去年完工，已要求廠商擬具體趕工對策。

都發局說，物管人員依契約須於該年度10月底完成承租戶訪視紀錄，各社宅目前皆配合住戶時間進行，尚無落後；精進作為包含訪視前先在社宅雲及布告欄宣導、訪視當天先跟住戶確認再拜訪，以及要求物管中心聯繫住戶時，主動提醒填寫滿意度調查問卷，提升回收率。

至於2處社宅店鋪欠租案，都發局以「不動產標售標租款項收繳處理作業」內控，如未繳清者，將依程序聲請法院強制執行；東明社宅1戶欠繳6萬8060元已全數收回，大龍峒社宅1戶欠繳10萬6369元，欠租戶依法院裁定更生方案按月償還，兩者均重新出租。