聽新聞
test
0:00 / 0:00
浪浪不續養 北市須繳1.4萬元照顧費
台北市動物之家近年犬貓收養率上升，議員卻發現退養比率也隨之攀升，換算2023年平均10%的認養犬貓被退養，推測與30天認養期有關，建議調整。動保處回應，退養主因除了會攻擊咬人，也有部分動物不適應，去年已修法推出認養人若不續養須繳1萬4千元「照顧費」，今年已開罰40多件。
市議員詹為元指出，近5年退養率與認養率同時攀升，2020年犬隻退養率僅3.8%，2023年更高達10%。新北市退養率僅1.89%。
詹為元認為，少數人有「反正能退養，先領養再說」的心態，但毛小孩在不斷認養、退養的處境中，可能影響心理，建議動保處要縮短鑑賞期，或參考新北市的政策。
新北動保處表示，今年起為避免飼主退養，推出「認養後犬隻行為教學專案」，認養飼主有教養有困擾，會先接受犬隻行為課程，也有訓犬師到府訓練等服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言