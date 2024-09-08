浪浪不續養 北市須繳1.4萬元照顧費

台北市動物之家近年犬貓收養率上升，議員卻發現退養比率也隨之攀升，換算2023年平均10%的認養犬貓被退養，推測與30天認養期有關，建議調整。動保處回應，退養主因除了會攻擊咬人，也有部分動物不適應，去年已修法推出認養人若不續養須繳1萬4千元「照顧費」，今年已開罰40多件。

市議員詹為元指出，近5年退養率與認養率同時攀升，2020年犬隻退養率僅3.8%，2023年更高達10%。新北市退養率僅1.89%。

詹為元認為，少數人有「反正能退養，先領養再說」的心態，但毛小孩在不斷認養、退養的處境中，可能影響心理，建議動保處要縮短鑑賞期，或參考新北市的政策。

新北動保處表示，今年起為避免飼主退養，推出「認養後犬隻行為教學專案」，認養飼主有教養有困擾，會先接受犬隻行為課程，也有訓犬師到府訓練等服務。