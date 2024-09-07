建國啤酒廠都更遭監院糾正 民團：北市府根本推卸責任

台北市市定古蹟「建國啤酒廠」擬割地給台北科技大學惹議，監察院今糾正北市府與內政部，直指北市府對於原都市計畫變更案未予公告、立場反覆，且對新變更案置身事外，未善盡職責。民團認為，前市長柯文哲屢次對媒體說明這是中央的事而非市府的事，忽略原案協商主角本該是市府和台灣菸酒公司，根本推卸責任。

台灣歷史資源經理學會秘書長丘如華表示，建國啤酒廠揚名國際，具有上百年歷史，她參與建啤活保存運動迄今近30年，主張該廠可作為啤酒文化園區，有助於推廣、傳承當地歷史文化。

丘如華提到，北市府過去確實有參與協商，但沒有提出讓雙方可以接受的變更方案，而且前市長柯文哲屢次對媒體說明這是中央的事而非市府的事，在在忽略原案協商主角本該是市府和台灣菸酒公司，根本推卸責任。

她說，協商不是召開會議及出席會議就算數，無用的會議召開上百次都是無用，直呼北市府根本沒有積極作為，「監察院說台北市政府並不積極，一點都沒說錯。」

丘如華提到，2023年行政院前副院長鄭文燦、政務委員張景森及北市前議員、現任立委王世堅力主要把建國啤酒廠給學校，她直言建啤不該在莫名其妙的狀況下給了一間學校，之後大家不作為，一直拖到現在，中央、地方在都市計畫都沒溝通，現在變成有點強迫北市都發局去配合。

她說，如今在行政院強壓之下，為了給北技學校地，直接要台酒公司吐出原有廠區建物土地，包含大多數的古蹟與歷史建築，卻嚴重輕忽文化資產保存的重要性、台北市民公共空間的權益，中央甚至主導都市計畫變更，直接跳過地方審議，侵害地方自治權限，這是史無前例的破壞中央、地方關係。

丘如華指出，9月10日內政部都市計畫委員會繼續審議該案，她會到場表達意見，倒是北科大也會去報告，她直呼不公平，因為教育部一直以來都沒明確表達為何要這塊地，校方甚至可能就把建啤當作值錢的地方，卻完全不關心它的發展，自己近30年推動建國啤酒廠活保存運動以來，從沒看過校方來參與或幫忙。