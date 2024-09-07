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建國啤酒廠都更停滯遭監察院糾正 北市府都發局回應了

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市市定古蹟「建國啤酒廠」。本報系資料照／記者林俊良攝影
北市市定古蹟「建國啤酒廠」。本報系資料照／記者林俊良攝影

北市市定古蹟「建國啤酒廠」擬割地給台北科技大學惹議，監察院今糾正北市府內政部，北市府對於原都市計畫變更案未予公告、立場反覆，且對新變更案置身事外，未善盡職責；內政部對都市計畫法未訂定明確標準，以致各級政府長期濫用「個案變更」，嚴重影響都市發展。北市都發局回應，目前尚未收到監察院糾正案文，尊重糾正意見。

都發局回應，監察院指出建國啤酒廠都市計畫「原變更案」，是因市府與台灣菸酒公司未能簽訂協議書，導致未能公告，市府2018年起已召開至少7次協議書研商會議，協助本案法令及程序等面向。

都發局說，「新變更案」是經行政院協調後，由內政部採「逕為變更」方式辦理，公展後由內政部都委會逕為審議，且該範圍內均屬泛公有（國產署及台酒公司）土地，相關內容市府均表尊重。

內政部 北市府 建國啤酒廠 監察院 都市計畫

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