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新莊中平國中人行道老舊過窄 翻新後提供安全通行環境

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新莊中平國中人行道改善工程在8月完工，不但增加寬度，也提供安全舒適的通行環境。圖／翁震州提供
新莊中平國中人行道改善工程在8月完工，不但增加寬度，也提供安全舒適的通行環境。圖／翁震州提供

新北市新莊中平國中外圍人行道鋪面不但損壞，還有路幅過窄、高度落差過大等問題，議員指出，不只學生上下學都不方便，若有娃娃車、輪椅族經過，也會因高低差造成不便。工程已在8月完工，提供安全通行環境。新北市交通局表示，今年向中央提報109處路口改善計畫，預計今年底前可全數改善完畢。

中平國中外人行道已老舊破損，而原本的寬度不足，尤其鄰近校門口的人行道寬度，最多讓2個人並排，若適逢上下學時間，學校前會擠滿學生，加上通勤車輛來往，容易有安全疑慮。

新北市議員翁震州表示，去年多次去現場會勘，今年人行道改善工程獲得國土署贊助1433萬元，改善工程於8月12日完工，此次工程不僅全面修繕了人行道鋪面，也重新設計了緣石高度和路幅寬度，為師生和社區居民提供了一條更安全、舒適的步道。此外，學校鄰近的圍牆也進行了全面翻新，為校園注入了新的活力。

翁震州表示，除了中平國中外，還有中華路一段（公園路至復興路一段）、新莊國小等人行道改善工程已完工，中華路一段（新莊捷運站至運動場段）改善工程則在發包中。

交通局表示，為打造友善人本環境空間，新北今年度提報永續提升人行安全計畫，共109處路口改善，目前已經改善28處路口，並陸續進場施作，預計今年底前可以全數改善完畢。

交通局表示，以三重區重新路一段及文化南路口為例，該路口鄰近捷運台北橋站及三和夜市商圈，穿越路口人潮眾多，經交通局規劃設計、現場會勘討論及專家學者審查後，已增加畫行人專用時相及對角行穿線，減少人車衝突，並將路口行穿線改為綠底及更換放大型行人燈，提升行人穿越路口安全性。

新莊中平國中人行道改善工程在8月完工，不但增加寬度，也提供安全舒適的通行環境。圖／翁震州提供
新莊中平國中人行道改善工程在8月完工，不但增加寬度，也提供安全舒適的通行環境。圖／翁震州提供
三重區重新路一段及文化南路口鄰近捷運台北橋站及三和夜市商圈，穿越路口人潮眾多。圖／新北市交通局提供
三重區重新路一段及文化南路口鄰近捷運台北橋站及三和夜市商圈，穿越路口人潮眾多。圖／新北市交通局提供
鄰近校門口的人行道寬度，最多讓2個人並排，若適逢上下學時間，學校前會擠滿學生，加上通勤車輛來往，容易有安全疑慮。圖／翁震州提供
鄰近校門口的人行道寬度，最多讓2個人並排，若適逢上下學時間，學校前會擠滿學生，加上通勤車輛來往，容易有安全疑慮。圖／翁震州提供
新北市新莊中平國中外圍人行道鋪面不但損壞，還有路幅過窄、高度落差過大等問題。圖／翁震州提供
新北市新莊中平國中外圍人行道鋪面不但損壞，還有路幅過窄、高度落差過大等問題。圖／翁震州提供

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