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北市老舊住宅成立管委會比例低 議員憂修繕補助陷困境

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市住宅老化情形嚴重。圖／聯合報系資料照片
北市住宅老化情形嚴重。圖／聯合報系資料照片

台北市有8萬棟老宅，不少老舊住宅未成立管理委員會，台北市議員曾獻瑩指出，老宅成立管委會比例偏低，易導致老宅修繕補助申請陷入困境，也有民眾陳情反應住宅頂樓的公共空間有蚊蟲滋生，卻因找不到管委會或主責單位處理，導致社區蚊蟲肆虐，希望市府協助。建管處表示，若社區發生違規事件，會針對行為人依權責處理。

曾獻瑩說，老宅修繕補助申請陷入困境，盡管北市府放寬標準，讓「選定代表人」也可申請補助，但他發現，也有民眾擔心管委會成立後，公權力會介入社區事務，社區全體需共同負擔公共空間修繕，導致成立管委會比例偏低的原因之一。

曾獻瑩指出，有民眾陳情反應住宅頂樓的公共空間有蚊蟲滋生，卻因找不到管委會或主責單位處理，無法進行滅蚊工程，導致社區蚊蟲肆虐。他補充，目前北市府對於成立的管委會，可給予最高130萬的維護修繕補助，北市府應多鼓勵老宅住戶自發成立管委會，利用補助改善生活品質，未來可加速都更進度。

北市建管處表示，北市公寓大廈管理條例頒布實施前領的使照、7層樓以上之公寓大廈共計6085處，截至今年8月共計2545處成立管委會，成立比例約41.8%。至於不願意成立管委會的原因，包括公共設施維護簡易，各戶清潔費皆屬小額，無成立管理組織需求。也有住戶自我管理多年，沒意願改變現況。

建管處也說，也有的社區住戶不願受管理組織約束、不願繳交管理費用，或是無人有意願擔任委員、對於公寓大廈法令不熟悉，以及成立後管委會，需面對相關責任義務，例如消防安檢。

不過，對於社區發生違法事件，例如蚊蟲滋生，建管處提醒，若社區發生違法事件，由各目的主管機關針對違規行為人依權責處理；如果蚊蟲滋生涉及法定傳染疾病，依傳染病防治法規定辦理。

北市府 管委會 老宅

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