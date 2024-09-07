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北市動物之家100隻認養、20隻退回 議員籲調整認養期

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北動物之家的犬貓退養率漸升，北市議員呼籲提出對策。本報資料照片
台北動物之家的犬貓退養率漸升，北市議員呼籲提出對策。本報資料照片

台北市動物之家近年犬貓收養率上升，與此同時，台北市議員詹為元卻發現退養比例攀升，經統計換算，2023年100隻被認養的犬隻，有20隻會被退養，推測與30天認養期有關，建議調整。動保處回應，退養主要是攻擊咬人也有部分動物不適應，去年也有修法推出不擬續養費用1萬4千元。

詹為元指出，檢視近5年動物之家犬貓認養和退養比例，可以發現認養率攀上的狀況下，退養率卻也跟著上升。從犬隻來看，2020年退養率為3.8%，而2021年為5.0%；2022年來到7.3%；2023年甚至高達10%，短短五年的時間退養率成長6.2%。

他認為，由於動物之家在認養前，都須勾選相關問題，但仍舊只是自行勾選，且擔心適應問題等，所以申請書中明訂有30天「鑑賞期」，若飼主無法繼續飼養可轉讓或歸還，雖然立意良善，但也讓少數人有機可乘，先領養反正能退養的心態。

詹為元說，毛小孩在不斷被認養又退養的處境中，可能會影響其心理，因此建議動保處要縮短鑑賞期或檢討相關措施，也能參考新北市「非犬貓動物不擬續養費」推出適用於所有動物含犬貓的不續養費等政策。

動保處表示，收容動物多為不親近人的犬貓，因此飼主需要花多些時間家庭化、互動訓練，統計退養原因主要是會叫、咬人、攻擊性及不吃喝等，也有部分是動物不適應而被退還。

動保處說，為避免飼主初次認養因與動物間無法磨合不續養，飼主就被註記黑名單，導致終身不能收養，也減少了潛在認養人或動物被認養機會，經查認養猶豫期與六都皆相同，為30天以上或更久。

另外，有關北市動保處也在去年7月修訂，已將非犬貓動物不擬續養費依照特殊動物照顧費收取1萬4千元費用。

動物之家 毛小孩 認養

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