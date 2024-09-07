新北4區動起來清小花蔓澤蘭 移除超過2300公斤

小花蔓澤蘭是外來入侵種，又被稱為「綠癌」。新北市農業局與林口區公所、林口觀光發展協會合作，帶領約100名「新北小花終結者聯盟」志工，於林口老公崎步道清除小花蔓澤蘭，土城、石碇、新店等區也同步響應活動，保護新北原生植物，四區共同移除外來入侵植物小花蔓澤蘭，移除逾2300公斤。

小花蔓澤蘭常生長於低海拔的圳堤溝壁、廢耕地、森林邊界山壁等光照充足又缺少管理的地區，除委託專業廠商清除外，農業局推動「小花終結者聯盟」計畫，由民眾自發性組隊報名參與通報清除作業，後續也可跨區互相支援，透過政府與民間力量合作，共同對抗小花蔓澤蘭的危害。

小花蔓澤蘭開花期是9至11月，在此之前是清除最佳時機，台灣訂定每年8月15日至9月15日為小花蔓澤蘭全國防治月。

林口觀光發展協會理事長蘇夏宗表示，志工們上午7點就到老公崎步道移除，大家不畏辛勞早起除小花，今天也是小花蔓澤蘭全國防治日，協會防治推廣已有成效，成員近年都自發性清除，為美化社區環境，里民志工合力將原本長滿雜草、枯木的荒地，整理成美麗的花園。

蘇夏宗說，農業局也提供1千株烏來杜鵑花苗，在新寮步道栽植復育，里民志工們也都主動自發，每天到步道健行、拔草澆水，看著花園慢慢成形，大家感到滿滿的喜悅與成就感，願意投入更多心血來經營這塊土地。