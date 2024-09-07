影／新北新住民適應班今結業 侯友宜：協助在新北安居樂業

新北市今舉行「113年新住民生活適應輔導班聯合結業典禮」，今年計有來自15國、共230位新住民完成課程。典禮由新北市長侯友宜頒發結業證書，侯友宜表示，新北市新住民大概有11萬人占全台5分之1，新北市是多元族群的地方，新住民來新北都有生活適應輔導班，全力協助新住民在新北市能夠安居樂業。

侯友宜說，新北市的新住民大概有11萬多，生活適應輔導班可幫助新住民樂業、樂學、樂活，能很快的應新北市生活環境，3年來開班今天最多大概有230個學員，期待歡迎更多新住民來到新北市來定居，新北市不管是在教育、健康、衛生以及勞工就業輔導，會全力協助新住民在新北市安居樂業。侯友宜今並與11位畢業生代表一同轉動掛有各專業領域摩天輪，象徵新住民擁抱在台新生活，共創多元共融的社會。

侯友宜表示，全國的新住民人數已突破了60萬人，而每年約有600位新住民歸化並取得身分證，他們的到來為台灣增添更多元的文化能量，當中還有許多人是體育、科技、文化藝術等不同領域的專才，是新北市走向國際的重要力量。今年共開設11個班，課程著重提升生活適應力外，也規劃多元文化課程，讓新住民有更多求知、學習及交友的機會。泰國籍學員李麗麗在報名課程時，自告奮勇地擔任異國美食的講師，將家鄉的美味摩摩喳喳和泰國米線等美食分享給學員。