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99國民體育日 北市12運動中心健身房、泳池免費再享99U幣加碼送

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市體育局喜迎99「國民體育日」暨9月「台北運動月」，9月9日北市12運動中心健身房、泳池免費入場，再享99U幣加碼送。圖／台北市體育局提供
北市體育局喜迎99「國民體育日」暨9月「台北運動月」，9月9日北市12運動中心健身房、泳池免費入場，再享99U幣加碼送。圖／台北市體育局提供

台北市體育局歡慶9月9日「國民體育日」、9月「台北運動月」，今宣布9日開放12運動中心健身房、泳池、各公營游泳池等場館免費入場，且結合U-Sport計畫加送99U幣，另本月至U-Sport合作運動場館，可享5U幣集點全面加倍為10U幣，累積的U幣不僅可用在運動折抵，滿百點，還能兌換成悠遊卡儲值金。

U-Sport台北樂運動計畫第一波1500元運動抵用金，4月首波發出4萬份即在一周內秒殺，體育局再祭第二波「加碼送」，對象是23至64歲（1959年4月17日至2001年11月30日出生）且今年未曾領取抵用金市民，須於9月15日前完成U-Sport App會員註冊，即可於9月19日下午2時登記限量2萬份的1500元運動抵用金，使用效期至11月30日。

體育局長王泓翔說，體育局響應運動月，陸續推出9月14日「國民體育日運動嘉年華」、9月19至23日「秋季全國田徑公開賽」、10月5日「銀髮族運動會」，都有搭配U-Sport計畫現場集點活動。

此外，台北市立動物園推出「2024祖孫共遊•漫步健康動物園 」健走集章，規畫5條可沿途欣賞可愛動物的友善安全步道，只要完成任意3條步道的集章，再回遊客服務中心登記，就能獲得50U幣獎勵；北市工務局大地處9月14日舉辦「快閃七星山」登頂活動，完成任務同樣可領50U幣獎勵。

動物園 運動 體育

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