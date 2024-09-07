獨／侯友宜昨語重心長簽派令 新北17人事異動補主管缺

新北市長侯友宜上周三宣布三副局長升任局長，由於過往新北市29局處副局長職缺多長期開缺，遭綠營議員詬病，侯友宜昨傍晚在市長室會見包括環保、勞工、消防等多局處單位主秘或簡任技正等主管，語重心長予以勉勵並當場簽派令調任副局長或主秘等，填補各主官管空缺。

此次異動人員名單包括環保局主秘陳美玲升任副局長、環保局簡任技正許銘志升任主秘、經發局主秘陳玫秀升任副局長、原簡任技正林逸偉接任主秘。勞工局主秘胡華泰代理副局長真除、消防局前副局長陳崇岳8月1日升任局長後，空缺由原簡任技正蔡武忠升任副局長。觀光局專委余雅芳升任主秘。

另水利局原代理副局長黃正誠退休後，水利局二級機關高灘處長張修銘升任副局長、水利局總工程司林炎昌升任副局長、原專委黃茂松升任總工程司、原專委蔡建立升任主秘、高灘處長職位由原主秘黃裕斌接任。

地政局原主秘楊悅君升副局長，主秘職缺由專委王耀聰接任。農業局原副局長諶錫輝真除為局長後，主秘劉淑芬升副局長。淡水古蹟博物館長黃麗鈴升教育局主秘，原主秘丁雅君調任青年局主秘。文化局原主秘翁玉琴退休，圖書館館長王錦華升文化局主秘等。此次調任總計人數共17人。

事務官簡任技正或處長多為10至11職等，部分大局處副局長同樣為11職等，不過因副局長職位皆在總工、處長或簡任技正之上，且職位位在局本部，通常各界會視為升官。侯友宜曾說最棒的永遠是事務官，此次調整職務，表現出侯友宜重用事務官的信念。

侯友宜昨單獨會見各局處單位主管並當場簽發調任派令，同時語重心長表示政務官及事務官任命時的差別，與各主管說了不少勉勵的話，希望調任的事務官持續努力為新北做事，在各自領域發揮長才，持續打造新北安居樂業城市。