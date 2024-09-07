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今屆周年 基泰大直案鄰損和解64戶

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
台北基泰大直坍塌案將屆周年，經公會鑑定周邊受損戶共165戶，基泰建設迄今已與64戶受損戶和解。圖／本報資料照片
台北基泰大直坍塌案將屆周年，經公會鑑定周邊受損戶共165戶，基泰建設迄今已與64戶受損戶和解。圖／本報資料照片

北市建案「基泰大直」去年9月7日晚上施工不當，造成大直街1棟下陷民宅傾斜拆除，共有26戶受災，未選擇公辦都更，而是與基泰建設談自畫更新案。住戶指出，以趕快回家為第一優先選擇，以及室內1坪換1坪、1戶1車位等訴求。市府都發局指出，持續協助更新、建照等程序，加速重建。

基泰大直案發已屆周年，外界仍關心受災戶重建家園，都發局昨指出，公會鑑定周邊受損戶共165戶，基泰建設已與64戶受損戶和解，建管處持續督促基泰賠償其餘101戶鄰損，預計年底前再開兩次代協調會議。

都發局指出，傾斜民宅26戶重災戶，案發當月撥付第1年租金補貼，今年8月已撥第2年補貼，更新處去年9月召開公辦都更方案說明會，因意願調查比率僅3成，未達公辦都更受理門檻，市府尊重多數住戶意願，今年5月20日核准由住戶申請自畫更新單元，持續協助更新、建照等程序，加速重建。

大直重災戶自救會長洪逸展表示，家園重建要以公辦都更或與基泰合作的方式，住戶都不反對，重點是時間與條件問題，以趕快回家為第一優先選擇，還有室內1坪換1坪、1戶1車位的訴求。

洪逸展說，當初市府給的方案是要與東側、南側基地一起公辦都更，若他們選擇此方式，還得等兩處基地住戶同意拆房，畢竟房子沒拆，時間永遠抓不住，另外條件無法達到也是問題。家園現況已是平地，目前住戶與基泰談得還算順暢，基泰與都發局仍在研究設計、開挖等細項，確保安全下施工。

都發局指出，至於東側、南側民宅更新重建共244戶，更新處去年10月分別舉辦公辦都更說明會，2處達到意願比門檻後，市府即啟動都更程序，今年7月完成模擬選配。

住戶 大直 都更

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