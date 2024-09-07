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視察萬大中和線 侯友宜：2026還路於民

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市長侯友宜昨天視察萬大中和線中和站，預計2027年完工。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜昨天視察萬大中和線中和站，預計2027年完工。記者葉德正／攝影

捷運萬大中和樹林線第一期進度達75.5％，新北市段8條隧道皆已鑽掘完成，其中永和永平國小站至中和站間預計今年底貫通。市長侯友宜昨到中和站視察表示，第一期朝2027年底完工目標邁進，串連雙北可節省10分鐘路程；土城金城路、中和連城路長年因為捷運施工交通壅塞，居民、商家苦不堪言，預計2026年可拆圍籬還路於民。

萬大中和線為中運量地下化捷運系統，全長9.5公里，路線由金城機廠的莒光站起至中正紀念堂站，行經新北市土城、中和、永和及台北市萬華、中正等行政區，新北境內長5.7公里，設5座車站及1座機廠，可在中和站轉乘新北環狀線、中正紀念堂站轉乘淡水信義線以及松山新店線。

新北市捷運局說，萬大中和線工程透過雙北合作計畫，由北市協助興建，新北辦理都市計畫變更、用地取得、交通維持計畫及民意協調等作業；計畫總經費741億元，新北段總448億元約占60%。

侯友宜說，地面道路復舊作業正在進行，今年起站體結構回填，後續辦理公共管線、道路及人行道復舊作業，預計2026年全部道路復原完成，並滾動式檢討退縮施工圍籬，加速還路於民。

捷運局長李政安表示，萬大中和線中和站與新北環狀線以地下連通道站內轉乘，連通道長134公尺，目前結構已經完成，由連通道步行約3分鐘即可到達環狀線中和站，通車後串連中和、永和、土城以及中正、萬華地區，可望紓解雙北的交通壅塞問題。

萬大中和線中和站目前正在施工中。記者葉德正／攝影
萬大中和線中和站目前正在施工中。記者葉德正／攝影

中和 捷運

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