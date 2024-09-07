視察萬大中和線 侯友宜：2026還路於民

捷運萬大中和樹林線第一期進度達75.5％，新北市段8條隧道皆已鑽掘完成，其中永和永平國小站至中和站間預計今年底貫通。市長侯友宜昨到中和站視察表示，第一期朝2027年底完工目標邁進，串連雙北可節省10分鐘路程；土城金城路、中和連城路長年因為捷運施工交通壅塞，居民、商家苦不堪言，預計2026年可拆圍籬還路於民。

萬大中和線為中運量地下化捷運系統，全長9.5公里，路線由金城機廠的莒光站起至中正紀念堂站，行經新北市土城、中和、永和及台北市萬華、中正等行政區，新北境內長5.7公里，設5座車站及1座機廠，可在中和站轉乘新北環狀線、中正紀念堂站轉乘淡水信義線以及松山新店線。

新北市捷運局說，萬大中和線工程透過雙北合作計畫，由北市協助興建，新北辦理都市計畫變更、用地取得、交通維持計畫及民意協調等作業；計畫總經費741億元，新北段總448億元約占60%。

侯友宜說，地面道路復舊作業正在進行，今年起站體結構回填，後續辦理公共管線、道路及人行道復舊作業，預計2026年全部道路復原完成，並滾動式檢討退縮施工圍籬，加速還路於民。