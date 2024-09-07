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雙北營建裝修噪音陳情 每年上千件

聯合報／ 記者林佳彣葉德正／連線報導
北市即日起禁止營建及裝修業者手持工具施工於每日夜間及假日中午，違者可處3千至3萬元罰鍰；此為西門町附近工地，與新聞事件無關。圖／北市環保局提供
北市即日起禁止營建及裝修業者手持工具施工於每日夜間及假日中午，違者可處3千至3萬元罰鍰；此為西門町附近工地，與新聞事件無關。圖／北市環保局提供

雙北營建及裝修工程噪音陳情案每年都達上千件，均禁止業者於夜間及假日管制時段使用「動力機械」。北市環保局發現，裝修工程噪音超過8成都來自「手持工具」，影響民眾生活安寧，即日起全市加嚴禁止於管制時段用手持工具；針對北市新制，新北還在研議中，將透過基北北桃交流平台了解推行成果再決定。

北市環保局統計，去年7424件營建及裝修工程噪音陳情案，包含營建工程5316件、裝修工程2108件，其中裝修工程有1689件使用手持工具製造噪音，因此加嚴禁用手持工具，管制時段平日晚上10點至隔日上午8點、例假日晚上6點至早上8點及中午12點至下午2點，全市禁用。

手持工具施工包含敲擊、鑽孔、鋸切、釘合、打磨等，空汙噪音防制科長邱天安說，民眾若發現妨礙安寧，可打1999通知環保局稽查，違者依噪音管制法可處3千元至3萬元罰鍰，可按次累罰。

另外，營建工程於管制時段禁用動力機械，納管範圍在第1至3類噪音管制區，此次除新增禁用手持工具，也擴大至第4類噪音管制區，它主要屬工業區、河川區、交通用地與道路用地，包含內湖舊宗路一段的內湖科技園區、民族東西路、民權東西路、忠孝東西路與松山機場等地，因緊鄰住宅區，增加納管。

中正區新營里長莊柏辰表示，環保局新規是一體兩面，樂見任何讓環境安靜的法令上路，但缺點也可能衝擊工程進度，受影響對象如等都更的屋主、等店面裝修要營業的老闆，工程恐延宕數個月。

新北市今年1至8月工地噪音陳情案，營建工程有4095件、室內裝潢1905件，其中也是以手持電鑽案件為最大宗。

新北環保局表示，新北去年已公告晚上10時至翌日上午8時，及例假日或國定假日中午12時至下午2時及晚上8時至翌日上午8時，在各類噪音管制區不可使用動力機械從事營建工程妨害安寧，違者可處3000元至3萬元罰鍰，亦可按次處罰。

環保局表示，北部生活圈轄內人口共計約一千萬人，噪音問題佔近年陳情案大宗，台北市新增管制，將透過基北北桃交流平台持續了解推行成果，研議納為後續精進方向推動，以維護市民居家生活品質。  

噪音 環保局

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