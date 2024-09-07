雙北營建裝修噪音陳情 每年上千件

雙北營建及裝修工程噪音陳情案每年都達上千件，均禁止業者於夜間及假日管制時段使用「動力機械」。北市環保局發現，裝修工程噪音超過8成都來自「手持工具」，影響民眾生活安寧，即日起全市加嚴禁止於管制時段用手持工具；針對北市新制，新北還在研議中，將透過基北北桃交流平台了解推行成果再決定。

北市環保局統計，去年7424件營建及裝修工程噪音陳情案，包含營建工程5316件、裝修工程2108件，其中裝修工程有1689件使用手持工具製造噪音，因此加嚴禁用手持工具，管制時段平日晚上10點至隔日上午8點、例假日晚上6點至早上8點及中午12點至下午2點，全市禁用。

手持工具施工包含敲擊、鑽孔、鋸切、釘合、打磨等，空汙噪音防制科長邱天安說，民眾若發現妨礙安寧，可打1999通知環保局稽查，違者依噪音管制法可處3千元至3萬元罰鍰，可按次累罰。

另外，營建工程於管制時段禁用動力機械，納管範圍在第1至3類噪音管制區，此次除新增禁用手持工具，也擴大至第4類噪音管制區，它主要屬工業區、河川區、交通用地與道路用地，包含內湖舊宗路一段的內湖科技園區、民族東西路、民權東西路、忠孝東西路與松山機場等地，因緊鄰住宅區，增加納管。

中正區新營里長莊柏辰表示，環保局新規是一體兩面，樂見任何讓環境安靜的法令上路，但缺點也可能衝擊工程進度，受影響對象如等都更的屋主、等店面裝修要營業的老闆，工程恐延宕數個月。

新北市今年1至8月工地噪音陳情案，營建工程有4095件、室內裝潢1905件，其中也是以手持電鑽案件為最大宗。

新北環保局表示，新北去年已公告晚上10時至翌日上午8時，及例假日或國定假日中午12時至下午2時及晚上8時至翌日上午8時，在各類噪音管制區不可使用動力機械從事營建工程妨害安寧，違者可處3000元至3萬元罰鍰，亦可按次處罰。

環保局表示，北部生活圈轄內人口共計約一千萬人，噪音問題佔近年陳情案大宗，台北市新增管制，將透過基北北桃交流平台持續了解推行成果，研議納為後續精進方向推動，以維護市民居家生活品質。