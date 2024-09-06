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周杰倫官宣12月登大巨蛋開唱 遠雄證實第一次個人專場演唱會是他

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周杰倫官宣12月登大巨蛋開唱 遠雄證實第一次個人專場演唱會是他

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
周杰倫確定成為大巨蛋第一位舉辦專場演唱會的歌手。圖／杰威爾提供
周杰倫確定成為大巨蛋第一位舉辦專場演唱會的歌手。圖／杰威爾提供

台北大巨蛋確定可辦演唱會，首場活動將是10月5日的國慶晚宴，台語天后江蕙也將復出登台開金嗓。至於天王周杰倫先前喊話開唱，杰威爾音樂今晚間宣布，周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會12月上旬將在台北大巨蛋登場，這將是周杰倫睽違7年後再度在台北舉辦個人演唱會。

針對媒體報導周杰倫將在大巨蛋舉辦演唱會一事，遠雄集團雄副總經理楊舜欽予以證實，他表示，大巨蛋第一次個人專場演唱會確實是由周杰倫來演出，至於演出相關細節資訊，台北大巨蛋做為場地租借方，則尊重主辦方安排。

杰威爾音樂表示，周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會將在今年12月上旬於台北大巨蛋登場，這將是周杰倫睽違七年後再度於台北舉辦個人演唱會，也是台北大巨蛋第一次舉辦的專場個人演唱會。演出團隊也因應大巨蛋這個全新的場地積極準備中。

杰威爾音樂說，而作為第一個在大巨蛋舉辦個唱的歌手，一向喜歡創新的周杰倫，希望在這裡帶給大家全新的感受與體驗！我們和所有歌迷一起期待「嘉年華」演唱會在大巨蛋擦出更令人驚奇的火花！有關周杰倫「嘉年華」台北大巨蛋演唱會的演出時間及相關售票訊息，將會再擇期官宣，敬請期待。

大巨蛋 演唱會 音樂

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