稱柯文哲千萬買商辦挨批 鍾小平：應拿出完整契約

民眾黨團主任陳智菡針對國民黨台北市議員鍾小平質疑柯文哲以4300萬元購買個人商辦，指鍾小平含血噴人；鍾小平今天表示，陳智菡只拿出金額61萬元契約，應拿出完整契約。

台灣民眾黨主席柯文哲被控於京華城案涉嫌圖利、收賄等罪，遭羈押禁見。民眾黨今天召開中央緊急應變小組擴大會議，會後由共同召集人、民眾黨團總召黃國昌帶領成員舉行記者會。

針對鍾小平質疑柯文哲使用選舉補助款新台幣4300萬元購買個人商辦，這筆買賣可能是京華城案的後謝。陳智菡在記者會表示，鍾小平潑糞沒提任何證據、含血噴人，除非能證明商辦原屋主與京華城董事長陳玉坤有關，否則將吃上官司。

陳智菡指出，根據向柯文哲妻子陳佩琪取得產權資料，原本所有權是2名陳姓屋主共同持有，這2人是兄弟關係，年齡約68歲到75歲間，除非陳玉坤有68歲到75歲的兒子，否則鍾小平說法根本不成立。

對此，鍾小平今天接受媒體電訪時表示，總價4300萬元房產但陳智菡只拿出金額61萬元契約，應拿出完整契約，否則只是更加讓人質疑。

鍾小平說，至於陳智菡指原屋主是68歲到75歲兄弟，可能是陳玉坤親戚或兄弟，但這無法消除外界質疑；至於陳智菡提到是由房屋仲介安排看屋，鍾小平指出，由房屋仲介帶看房，更無法證明柯文哲是清白的，認為應公布如銀行申請交易明細等資料，才能服眾。